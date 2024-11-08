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新北4.8億文化幣 2年只收1.7億遭批
文化部鼓勵青年藝文消費，近2年發放每人1200元文化幣，新北約獲4.8億元，相較北市有上千處消費據點，新北僅450處，消費金額僅占三分之一、約1.7億元，議員質疑文化局不重視，成六都後段班。文化局表示，會擴大鼓勵文創活動使用文化幣。
文化部為振興藝文產業，對青年族群每人發1200元文化幣，適用藝文展覽、電影、買書、博物館、文化商品等，新北2023年18至21歲人口14萬7705人，今年16至22歲有25萬2995人可領取，2年約獲4.8億元。
新北有上萬個文創產業廠商，文化部僅與450個藝文消費點配合，近2年文化幣僅消費1.7億元，約3億元流向其他縣市。
議員廖宜琨說，新北文化幣消費額表現相較其他五都屬後段班，中央給經費、新北也有發展體質，應拿出企圖心。議員劉美芳說，北市華山文創園區就有34個點位，新北區域分散、路網不發達，需文創基地匯集能量。
新北坪林茶博館、林家花園一開始無法使用文化幣，後來才加入，民眾說，據點多元、密度夠高，才能吸納更多人使用。
文化局說，為培養藝文消費人口，新北境內公立博物館舍提供市民免費入館，將鼓勵文創展會、市集活動申請使用文化幣。
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