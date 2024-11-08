警監視器備援 台智光母公司竟投標

北市警用監視器傳輸費爭議延燒，啟動備援系統招標，不過前天開標，台智光母公司台通光電也參與投標，議員質疑「球員兼裁判」，市長蔣萬安昨說「一定嚴加把關」：警察局表示，一定會將台通光電與台智光的關係納考量與評分。

蔣萬安今年4月8日下令警察局與台智光終止警用監視器傳輸費子約，現依照母約費率付款，但台智光有異議。北市府為建置取代台智光公司的備援系統，10月初公開招標並於前天開標，不過四家投標廠商名單有台通光電。多名議員認為不能陷入「自己備援自己」局面，要求市府盡速研擬因應方案，避免不肖廠商承攬。

北市警局表示，台智光現在還沒被起訴，市府沒依據不讓母公司或相關公司投標，但警察局監視器網路備援案，是依政府採購法「限制性招標準用最有利標」評選，企業實績及企業形象也是評選的重要指標。

除了台智光案，北市府昨也到議會專案報告第一魚果改建、南港轉運站BOT案，財建委員會議員質疑，第一魚果的鋼骨結構，追加預算尚未通過前，已蓋到6樓，批市府「偷渡」。新工處表示，因批發市場是系統性設計，希望滿足需求，才把設計一次完成，目前只有鋼構，並不包含水電和裝修。

藍綠議員則質疑轉運站未收固定權利金，難保屆時成為大巨蛋翻版，公運處長李昆振說，東站為BOT案，沒有固定經營權利金，但是有2.51％的變動經營權利金，亦即只要有營業都需繳，市府一定會收到錢。