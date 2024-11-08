北市公車肇事去年828件 創10年新高

北市去年公車肇事828件，創10年來新高，專家認為與缺工嚴重、業者不敢管理有關，建議加薪讓年輕人投入，公運處表示，明年公車會全加裝駕駛輔助系統（ADAS），也以擴大徵才就業獎勵方案，招募大客車駕駛新血。

北市日前有公車司機因臨停未拉妥手煞車，車輛倒退撞入超商，幸無人傷，交通局統計，2014至2022年平均每年公車肇事數527件，去年飆高至828件；公車肇事受傷人數，前4年都有3、400人。

「這是大環境的結構性問題。」基進黨北市黨部主委吳欣岱說，全台客車缺工，北市今年司機需求5262人，實聘3698人，缺工3成，月薪10萬也找不到人；7成在職者還要分擔3成工作，當然會出問題，建議速把勞動條件規範納入行政檢查，勞方、業者及學者合作找解方，而非把責任推給第一線。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，公車肇事率高是因缺工嚴重，業者不敢管理，以免駕駛離職，加上駕駛超時工作，建議加薪讓年輕人願意投入，市府也應思考透過聯營整併肇事率高、路幅窄等不適合公車行駛的路線，減少營運成本，提升品質。

首都集團總經理李建文說，雙北在缺員環境下，每日仍服務近200萬人次，與捷運差不多，真的很艱難；民眾又高度檢驗常投訴，駕駛員壓力很大，會注意駕駛員身心健康管理加強輔導。

北市公運處長李昆振表示，去年公車肇事飆高，可能因件數包括A3類財損車禍，加上民眾保險意識強。市府除提升駕駛的工作品質，包括無超時、提高薪資、提升場站設備等，也會落實教育訓練；至於缺工，會加入公路局營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案，招募新血。

李昆振表示，市府也會改善公車靠站困難的交通環境問題，如路邊有車輛違規臨停、機車鑽縫等；今年底明年初在肇事、違規嚴重的公車站區熱點，將加強科技執法，讓公車能安全停靠；明年所有公車也要全部裝設ADAS系統。