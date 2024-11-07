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新北家庭照顧者協會作品展 藉創作找到喘息空間

中央社／ 新北7日電

新北市家庭照顧者關懷協會理事長陳金玲今天表示，照顧者有時須停下腳步，家人的支持是最大的動力，照顧者透過同儕的陪伴與理解，才能走得更遠，今天辦作品展就是喘息的成果。

「家庭照顧者成果展」今天下午在新北市婦女服務中心開幕，包括市府社會局副局長吳淑芳、衛生局高齡及長期照顧科科長吳玉鳳等人參加。

成果展以小書與影像，展出14本「真人照顧圖書」，敘述照顧者的心路歷程與照顧家人的背景。另外，還有自畫像、貼畫、手作娃娃等，這些都是協會為減輕照顧者壓力，開辦課程的成果，展覽至11月28日止。

同時照顧罹癌先生及女兒的葉玉蘭分享，平時雙重照顧壓力極大，常喘不過氣，先生過世後，頓失依靠、平衡，整個人被掏空，被悲傷的黑洞包圍。

她展示手作娃娃，將思念的情緒化作一對玩偶。女娃娃是展翅高飛的自己，神仙模樣男娃娃，「希望丈夫在天堂更快樂，像神仙」。

樂觀、活潑外向的林創娥說，罹患小兒麻痺的先生，車禍後成為宅男，她因要照顧先生被綁住。林創娥以為照顧先生是義務、本分，沒想過自己也是需要被照顧的照顧者。

吳玉鳳說，分享的2名家庭照顧者，因參與新北家協的活動，藉手繪故事、捏玩偶創作，找到自己、療癒自己，用創作解開照顧心結，這些真實的心境值得其他家庭照顧者，彼此分享與支持。

吳淑芳致詞表示，給照顧者關懷支持是讓他們走下去的動力，以往觀念認為女性為照顧主力與義務，一旦壓力喘不過來，往往比被照顧者還先走，甚至有人倫悲劇。

吳淑芳告訴中央社記者，市府有「高照顧負荷喘息服務方案」，家中如有家庭照顧者有需求，務必向外求援，以紓解照顧壓力與負擔。對於婉拒喘息的案家，市府也將加強溝通。

壓力

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