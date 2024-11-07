淡水義山尪公廟夜市35週年 回饋地方抽大獎

夜市一直是台灣美食文化的重要一環，許多在地小吃還有趣味玩樂，都可以在夜市當中找到不一樣的台灣味，在新北市淡水區除了大家耳熟能詳的沙崙夜市之外，在淡水義山集應廟前，也有一個在地人必逛的義山尪公廟夜市，而這夜市旁邊就是集應廟，昨天廟方更舉辦盛大的回饋活動，讓民眾在夜市消費滿百元就可以有摸彩券，來參與摸彩，而獎項可說是相當豐富。

義山集應廟主委張志榮表示，義山夜市雖然麻雀雖小，不過內容可是五臟俱全，吃喝玩樂生活用品樣樣都有，每個星期三、四及星期天都會營業，到現在也35年過去，更是在地人從小到大的夜市回憶，而這次為了回饋地方，特別舉辦三梯次的抽獎活動，昨天首場次亮相，現場更吸引許多民眾到場共襄盛舉，一起體驗夜市熱鬧的人情味。

淡水集應廟不僅是在地的信仰中心之一，主要祭祀保儀尊王尪公祖，過去更熱心公益捐贈復康巴士、救護車等等，也提供學生獎助學金，主委表示，由於在北淡水這個地方，相較於淡水市區較不熱鬧，讓在地居民唯一可以逛街的就是義山夜市，因此藉由35週年慶活動，不僅是讓地方更加熱鬧，也活絡經濟，鼓勵大家來消費，支持在地的傳統夜市。