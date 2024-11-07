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淡水屯山里立冬共餐 在地企業捐加菜金補冬

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
在地的紅樹林有線電視捐贈加菜金，為長者加菜，並且補冬補身體。 圖／紅樹林有線電視提供
在地的紅樹林有線電視捐贈加菜金，為長者加菜，並且補冬補身體。 圖／紅樹林有線電視提供

今天是24節氣的立冬，是代表冬天到來的第一個節氣，為了要照顧社區長者，新北市淡水區屯山里，也在今天的關懷據點活動中，舉辦例行的共餐活動，不過特別的是，深耕在地的紅樹林有線電視，愛心做公益，捐贈加菜金，提供給屯山里共餐加菜。

屯山里長謝炳坤也說非常謝謝紅樹林有線電視這麼支持，也相當感動，屯山里共餐活動每個星期一到五都會舉辦，搭配每天上午的健康操運動，帶著長者來做體操運動，照顧長者的身體健康，此外里長還會特別去接送行動不便的長者來到共餐據點，更是非常貼心。

紅樹林有線電視表示，由於屯山里長相當認真，每個月都有許多共餐活動，加上社區長輩也都熱情參與，因此特別選在立冬這一天，來為長者加菜，並且補冬補身體，為屯山里共餐來錦上添花，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮樂活學習的目的。

淡水 紅樹林

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