汐止康寧街和明峰街口易塞車 改雙向各兩車道

汐止區康寧街是許多上班族往來台北東湖的重要道路，就算不是尖峰時間，車流量也一直很大，但是在康寧街和明峰街口這裡，最近因為標線改動，導致往台北方向只有一線道，若是公車停靠後，就會造成塞車狀況，所以新北市議員張錦豪就邀集相關單位會勘，討論改善辦法。

康寧街和明峰街口現在是往汐止方向三線道，往台北方向一線道，但是一線道的部分有公車停靠區，若是有公車停下，就會讓後面的車輛無法通行，造成塞車，預計下星期將標線調整改成雙向都是兩線道，減少塞車狀況。

新北市議員張錦豪表示，康寧街和明峰街口最近因為交通局來劃線，變成台北往汐止方向突然兩線道變三線道，多了一個左轉道，因為路面不寬，所以變成往東湖方向只剩下一個線道，再加上公車停靠後所有車都不能過，將請交通局進行立即性的調整，改成往台北市跟汐止均衡的變成各兩個車道，下星期會完成。

北山里長林徵熊表示，汐止往台北市這次這樣劃不對，因為一個車道而已，會造成塞車更嚴重，所以交通局來現場，看看是不是改成兩車道。

另外康寧街和三民街口的紅綠燈將請交通局研議進行號誌秒數調整，減少上下班的車輛回堵情況，以及三民街涵洞口的高低差過大，容易造成機車發生意外，也一併研議改善，讓路口更安全，車輛通行更順暢。