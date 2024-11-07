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貢寮吉林國小路段上邊坡龜裂位移 復建保安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所團隊來到吉林國小路段上邊坡新完工的復建工程視察，保障用路人安全。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所團隊來到吉林國小路段上邊坡新完工的復建工程視察，保障用路人安全。 圖／觀天下有線電視提供

今年0403強震，造成貢寮區吉林里貢寮國小吉林分校路段上邊坡護坡龜裂嚴重，恐影響用路人安全，對此，貢寮區公所運用市府災害準備金，進行復建工程，今(7)日貢寮區公所團隊也特地到現場視察完工後狀況。

貢寮區的吉林國小，雖然已經廢校，目前由人禾基金會承租，並將廢校活用新生，致力於環境教育，里山地景維護等等，更在去年活化轉型為和禾聚落，因此現在出入吉林國小的人流也不少。因此今年0403強震後，路段邊坡出現龜裂位移，公所也第一時間進行處置。

貢寮區區長柯建輝說，今天來到吉林國小路段上邊坡新完工的復建工程視察，因在今年0403強震後，居民發現擋土牆龜裂還有位移的情形，為了保障用路人安全，也立即進場搶修，上邊坡擋土牆長37公尺、平均高4公尺，經費約481萬，感謝市府農業局的協助，讓復建工程能順利進行完成。

廢校 強震 貢寮

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