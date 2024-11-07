台南男嬰噎奶一度命危成「羅生門」 議員要市府積極調查

台南甫出生小男嬰，上月入住某私人護理之家，家屬卻突然接到通知，男嬰呼吸急促、血氧偏低與肺胸凹陷命危被送醫，住加護病房9天。

家屬控護理之家照顧不周，造成寶寶噎奶導致肺炎，護理之家稱無疏失，市議員林燕祝今召集協商，要求市府相關單位2周內完調查並公布結果。

林燕祝表示，這名小男嬰9月16日出生，10月2日入住東區某私立產後護理之家，媽媽9日下午到嬰兒室親餵母奶無異狀，但10日上午突然接獲通知男嬰呼吸急促、血氧偏低與肺胸凹陷緊急送醫，小男嬰一度被送進加護病房，還得簽署病危通知。

男嬰母親泣訴，當天早上8點接到電話趕到加護病房，已簽了病危通知，隔天晚上9點又接到醫院電話說寶寶很危險，需要抽脊髓液檢查，院方還說要把抗生素拉到最大治療；那天晚上接到電話很緊張很難過，雖然現在病情穩定已經出院了，醫生說後續要再觀察，因為曾經有缺氧，很擔心未來腦部的發展。

男嬰母親說，護理之家推說是寶寶本身體弱，是本身自己的問題，或者是生產時可能有什麼疾病遺傳給他，「就是全部都是我們的問題」。

因男嬰疑似因為噎奶導致肺炎，家屬質疑護理之家照顧不周，也向警方報案，沒想到事後拿不到當時的監視影帶，男嬰父親懷疑警察局有吃案之嫌。

市議員林燕祝下午在市議會一樓小簡召集協調會，邀集家屬警察、衛生、社會局長及法制處長等到場，林燕祝說，不只警方辦案讓家屬質疑，公部門整個系統似乎都停擺了，家屬才會非常痛心。

護理之家則委任律師聲明，護理之家沒有任何的過失，過程完全符合醫療常規跟照顧的規範。」護理之家也同意退還費用等。

台南市家防中心主任施清發表示，社會局10日已派社工和衛生局前往稽查，後續會調閱相關的病歷資料，移請南區兒保醫療整合中心，進行復判。

台南市第一分局副分局長李沐宸說目前正向地檢署法院，申請護理之家監視器主機，扣押裁定。

林燕祝指出，父親於送醫隔日凌晨至派出所報案，希望透過警方協助保留監視器畫面，但警方後續沒有積極作為，業者卻說監視器畫面已經不見，讓這個案件陷入羅生門。她痛批市府局處不夠同理心，有必要好好做檢討。