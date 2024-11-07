康芮強風吹掀網室 三芝有機農場農損慘重

康芮颱風過境強勁的風勢，帶來許多樹木被連根拔起與物品被吹飛的許多災情，不僅如此強風還吹掀了許多農民賴以為生的農業資材，在三芝區的有機農場就有好幾座網室被風灌破、頂蓋帆布被吹掀，溫室裡的葉菜來不及長大，直接就地成了肥料，農民損失慘重。

三芝有機農場馬文權說，不只是網室裡的葉菜，種植在戶外的作物，像是紅白蘿蔔、茭白筍、高麗菜、青蒜、日本大蔥以及種植兩年終於等到採收的香蕉全都無一幸免，有機農場資材與農損金額難以估計，復耕之路相當漫長。

三芝有機農場馬文權再提及，除了破損網室需要修補，幾乎所有農作物都必須從頭來過，加以北部氣候因素，作物生長期都比南台灣多更多，因此重新再種下作物，等到收成又是一段漫漫長路，靠天吃飯的農民只希望相同的災情未來不再碰上，作物能夠好好長成，好好收穫。