台北果菜批發市場改建 議員指圖說快速送案有疑慮

北市第一魚果批發市場改建案，因樓層減項發包惹議，議員指出，改建案在2020年3月簽約，中工2個月內就提增樓層的統包設計圖，認為有疑慮。政風處說，會把議員資料提供給檢方。

台北市議會今天下午召開民政部門質詢，民進黨議員簡舒培說，針對台北第一果菜及魚類批發市場改建案，調資料發現，前市府在2020年3月與中工簽約，但4月間就提供統包工程設計圖說給前市府，認為時間快速，是否有私相授受的可能性。

簡舒培指出，前市府與中工簽訂合約僅對5樓以下工程，至於6樓以上屬擴充工程，但在統包工程設計圖說，卻要求農產棟要蓋到6樓、魚產棟到8樓，認為前市府在放水。

她表示，議會當時核給市府預算僅能蓋到5樓，加上設計規格書也是這樣要求，但中工在2020年2月15日得標、3月2日簽約、11日開工，4月30日就把增加樓層設計圖說給市府，從簽約到提供新增樓層設計圖說，不到2個月，太快速不合理。

簡舒培指出，中工在2020年10月間發公文給市府提到因遇市場缺工缺料等狀況，建議把建物鋼構納入原本契約內，這出現2個狀況，總預算只能蓋到5樓，為何中工可要求蓋到6樓，前市府在隔年5月間同意變更契約書，認為可能涉不法。

她說，曾經對第一魚果批發市場減項發包提附帶決議，但國民黨議員應曉薇當時卻提案並稱此案還未公開招標前，就辦理幾百場地方說明會，但應曉薇因涉他案被收押，認為可能涉及批發市場改建案。

簡舒培表示，要求北市政風處及秘書處調閱第一批發市場改建案相關紀錄並移送法辦，且市府應思考增加樓層是否有其必要性，應在市政總質詢前提供回應。

北市政風處長林炤宏在議場答詢，此案當時決策是比較奇怪，至於議員提出部分，會收集資料後跟檢方溝通報告。

此外，簡舒培質詢媒體報導前市長柯文哲疑在市長室收賄，向市府調閱市長專用電梯磁卡紀錄，市府卻回應因設及維護機關安全拒絕，直言市長蔣萬安是要當柯文哲的遮羞布嗎，要求把索取資料公文呈報給蔣萬安決定。

北市秘書長李泰興在議場回應，是由他批示不要提供資料，主要是考量市長專用電梯具私密性及安全性問題，所以無法提供刷卡紀錄給議員，針對議員要求會向蔣萬安報告。