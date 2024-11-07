北捷加強宣導禁帶危險品 北車等11站增貼告示

台北捷運表示，即日起逐步更新增貼「禁帶危險品」標示，將貼於台北車站、市政府、西門等11個捷運站以及5條路線各1部列車內，提醒旅客注意隨身物品否則可罰100萬元。

台北捷運今以新聞稿表示，捷運系統內「禁止吸菸」、「禁止飲食」標示，通車至今實施已28年，良好的捷運文化深植人心；然而，因應近年來社會急速變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，即日起增設「禁帶危險物品」標示。

北捷指出，初步擇定於11個車站，包括大安站（文湖線）、南港展覽館站（文湖線）、古亭站、台北101/世貿站、台北車站（板南線）、淡水站、南京復興站（松山新店線）、西門站、市政府站、頂溪站、蘆洲站張貼；此外，5條捷運路線也各選擇1部列車張貼。

北捷表示，為維護旅客安全及乘車秩序，大眾捷運法第50條之1第1項第1款規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰」，呼籲民眾搭乘捷運勿攜帶危險物及易燃物品，如有違法事項，均依大捷法處理；若攜帶工作用刀具乘車，請妥善包覆收納，以免受罰。

北捷強調，旅客隨身攜帶行李，如果疑為危險品或易燃物時，得要求旅客澄清並提供檢查，如拒絕檢查者，視同攜帶危險品處理，除拒絕運送外，並通知警察機關辦理。

北捷也呼籲，在車站如果遇到任何異常狀況，可以盡速通知車站人員，列車上請透過對講機通知行車專員或行控中心，或是用AI智慧客服通報，車站會立即派員前往處理。