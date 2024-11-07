萬大線剩CQ880B段未決標 侯友宜：今年底有機會

捷運萬大線2期僅剩土城高架段CQ880B區段標尚未決標，已流標6次，議員擔憂耽誤全線通車時程。新北市長侯友宜說，CQ880B今年底有機會決標，目前2031年通車「目標沒變」。

根據台北市府捷運局規畫，捷運萬大線2期原先拆分為CQ890樹林段與CQ880土城段2個土建區段標，其中樹林段流標5次後在2022年8月決標；施工困難的土城段流標4次後，台北市府捷運局又拆為地下段CQ880A及高架段CQ880B區段標。

CQ880A後來又歷經4次流標，已在今年3月開工，但CQ880B在今年5月與10月兩度流標後，至今尚未決標。

新北市議會今天進行總質詢。無黨籍新北市議員蘇泓欽說，樹林與土城居民引頸期盼捷運萬大線，結果CQ880B區段標又流標，只要這段沒做好，整條都不能通車。

侯友宜說，CQ880B已是最後一段，預計今年底有機會順利決標，也希望不要因為一小段較晚決標而耽誤整體工程，因此如果CQ880B段在今年底標出去就會趕工，讓CQ880B段與較早開工、施工較困難的CQ880A段在同一時間完工。

蘇泓欽質詢，原定2031年通車時程是否又要延後2、3年，侯友宜說，「目前目標沒變」。

新北捷運局長李政安補充，正在檢討預算，但因預算不足，招標後如有廠商投標，仍需修正計畫並經行政院同意後才能決標。

台北市府捷運局表示，CQ880B區段標工程範圍自CQ880A區段標LG10站西側出土段西端起，沿土城區金城路右轉中華路，再左轉城林路，沿城林大橋南側跨越大漢溪後，至板橋區溪城路LG14車站止，共設3座高架車站（LG11、LG12及LG13），路線長度約3.82公里。