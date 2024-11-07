深坑多雨缺室內運動中心 侯友宜允規畫與輕軌共構

新北市深坑區雖僅有2萬3000多人，但有不少人住在這，往來大台北地區，新北市議員劉哲彰今天在議會總質詢指出，深坑地區多雨，完全沒有室內運動中心，離最近的新店、北市文山、台北大安都超過10公里以上，近日深坑輕軌正在可行性研究，應將運動中心納入與捷運站或機廠。

新北市長侯友宜表示，深坑地區雖然人口不夠多，但室內運動中心或是運動據點有其必要性，在接下來的輕軌開發過程，允諾留設運動場所。

劉哲彰今天詢問深坑輕軌進度，侯友宜表示，目前正在可行性研究；劉哲彰詢問可行性研究到綜合規畫還有多久時間，捷運局李政安表示需要兩年，可行性研究10月11日修正後已報交通部轉行政院審議。

劉哲彰表示，深坑輕軌目前規畫s1-s5共5個站，尤其深坑機廠腹地廣大，適合規畫深坑地區最缺的運動中心。

劉哲彰說，深坑是人口成長很快速的區域，目前雖然戶籍2萬4000人左右，但實際居住在那邊的人不止，未來捷運近來，會吸引更多人往深坑怡動。

「這是深坑唯一可以蓋運動中心的機會」劉哲彰說，深坑腹地不足，沒有運動中心也沒有游泳池，運動中心與捷運共構是可行的，隔壁石碇也能前來使用，尤其輕軌是市府主導，可行性大增，相信深坑市民會非常感激。

侯友宜表示，深坑戶外運動確實不方便，能夠有一個運動中心、運動據點或場所，可以考量，會在開發捷運過程，留設運動場所。

劉哲彰聽聞驚呼「市長你說真的假的」，侯友宜回應「我沒有說假的」，不一定蓋大型運動中心，而是兩三千坪可以提供大家一起使用。