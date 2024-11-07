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北市首長官舍遭公開 議員籲蔣萬安「像大谷硬起來」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安遭民進黨議員林延鳳質疑其家族在台北坐擁數處豪宅，卻還住在中山區免房租豪華官舍裡，國民黨議員楊植斗反批，有意見應提案討論，而不是公開官舍隱私。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安遭民進黨議員林延鳳質疑其家族在台北坐擁數處豪宅，卻還住在中山區免房租豪華官舍裡，國民黨議員楊植斗反批，有意見應提案討論，而不是公開官舍隱私。圖／北市府提供

市長蔣萬安上任後依照程序申請入住官邸，卻遭民進黨議員林延鳳質疑其家族在台北坐擁數處豪宅，卻還住在中山區免房租豪華官舍裡。不過同住裡面官員澄清，官舍老舊，常常有東西壞掉，不是豪宅。國民黨議員楊植斗也反批，有意見應提案討論，而不是公開官舍隱私，呼籲市長蔣萬安應硬起來指責該行為。

楊植斗認為，「官舍」雖然是政府提供的福利，官員日常工作也很辛苦，甚至自身專業回到業界甚至賺得更多，現在卻被抹黑成住豪華官舍不知民間疾苦，甚至還將蔣以前住處路名巷號公開，涉及到「隱私」問題，過去日本富士電視台就曾因公開日籍球星大谷翔平住所引發爭議，蔣萬安應該要硬起來，指責這樣的行為。

楊植斗批評，議員若覺得官舍入住規定或標準有疑慮，應該提案去修正，他都尊重，不應該「嘴砲，為酸而酸」，甚至公布個資，可能會造成有人滋事、借機找麻煩、開直播等隱患。

同樣有申請官舍人事處長張建智表示，「晚上最怕接到這些人電話」，官舍其實已建成20年了，也是有點年紀，常常會接到電話說冰箱、冷氣機甚至電鈴壞掉情況都有，因為他本身是台中人在台北沒有房子，評估過後也依法申請宿舍

張建智表示，不管中央或地方對機關首長都有相關規定，開放首長依規定來申請，只要合法，宿舍還有空房、首長名下沒有房子的話可依法來申請，並要填寫申請表，一定要符合規定才會讓他進駐。

青年局長殷瑋表示，確實會有個資問題，包含「XX巷XX路」、「Google地景圖」都指出是哪一動，以現在狀況有請教相關人士，首長若住在宿舍維安上可以統一處理，但現在被公布，會不會需要調整需要來討論。

北市 宿舍 蔣萬安 議員

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