北市首長官舍遭公開 議員籲蔣萬安「像大谷硬起來」

市長蔣萬安上任後依照程序申請入住官邸，卻遭民進黨議員林延鳳質疑其家族在台北坐擁數處豪宅，卻還住在中山區免房租豪華官舍裡。不過同住裡面官員澄清，官舍老舊，常常有東西壞掉，不是豪宅。國民黨議員楊植斗也反批，有意見應提案討論，而不是公開官舍隱私，呼籲市長蔣萬安應硬起來指責該行為。

楊植斗認為，「官舍」雖然是政府提供的福利，官員日常工作也很辛苦，甚至自身專業回到業界甚至賺得更多，現在卻被抹黑成住豪華官舍不知民間疾苦，甚至還將蔣以前住處路名巷號公開，涉及到「隱私」問題，過去日本富士電視台就曾因公開日籍球星大谷翔平住所引發爭議，蔣萬安應該要硬起來，指責這樣的行為。

楊植斗批評，議員若覺得官舍入住規定或標準有疑慮，應該提案去修正，他都尊重，不應該「嘴砲，為酸而酸」，甚至公布個資，可能會造成有人滋事、借機找麻煩、開直播等隱患。

同樣有申請官舍人事處長張建智表示，「晚上最怕接到這些人電話」，官舍其實已建成20年了，也是有點年紀，常常會接到電話說冰箱、冷氣機甚至電鈴壞掉情況都有，因為他本身是台中人在台北沒有房子，評估過後也依法申請宿舍。

張建智表示，不管中央或地方對機關首長都有相關規定，開放首長依規定來申請，只要合法，宿舍還有空房、首長名下沒有房子的話可依法來申請，並要填寫申請表，一定要符合規定才會讓他進駐。

青年局長殷瑋表示，確實會有個資問題，包含「XX巷XX路」、「Google地景圖」都指出是哪一動，以現在狀況有請教相關人士，首長若住在宿舍維安上可以統一處理，但現在被公布，會不會需要調整需要來討論。