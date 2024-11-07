欲取代台智光卻見母公司投標 北市：嚴加把關

北市警用監視器案因與台智光有糾紛，為建置備援系統而招標，被爆出投標名單中有台智光母公司；台北市長蔣萬安今表示嚴加把關，企業形象與實績都是重要評估指標。

台北市警用監視器案爭議延燒，北市府為建置取代台智光公司的備援系統，於10月初公開招標並於昨天開標，然而投標名單中赫見台智光母公司台通光電，引各界質疑球員兼裁判，對此，台北市議員顏若芳痛批北市府無能釀成大禍、早知如此何必當初，並要求市府盡速研擬因應方案避免不肖廠商承攬。

顏若芳表示，早在10月22日台北市議會警政衛生部門質詢當中，她就提醒過警察局要想辦法避免台智光投標備援系統，淪為「球員兼裁判」、「自己備援自己」的局面，如今在市府無作為之下，最丟臉的狀況還是發生了，她強調，台智光既為涉案廠商，母公司還硬著頭皮來投標，但大家別忘了，北市府的無能也是肇因之一。

顏若芳指出，警察局在今年4月8日行文給台智光要求解除子約的理由，是依子約第15條（一）9辦理，其內涵是「廠商或其人員有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益」，也就是說台智光涉弊，所以市府要求解約。

顏若芳續指，既然北市府認定台智光涉弊，就應依政府採購法101條，以「發現廠商對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者」為由將台智光列入廠商黑名單，避免其投標相關標案，但其實，警察局時至今日都沒有把台智光或其母公司列入廠商黑名單。

顏若芳說，10月22日她在質詢台上詢問警察局長時，局長也是支支吾吾說要等法院判決，她質疑，為何要等判決？如果要等判決才能確定的話，那是不是等同當初解除子約的效力也堪慮？

顏若芳痛斥，蔣萬安的草率行事，只會講廢話稱「嚴加把關」，不僅讓北市府在日後備援系統評選陷入尷尬局面，也一併牽連解約效力及費率調整的問題，導致未來如果台智光對北市府提起訴訟，市府恐怕要每個月賠償台智光400萬元，把市民納稅錢丟進涉弊廠商口袋，蔣萬安責無旁貸，如果再繼續粉飾太平，最終受害的都是市民。

顏若芳稱，她的訴求始終如一，要求北市府應儘速跨局處研商將台智光及其母公司列入廠商黑名單的可行性，日後如面對台智光興訟，北市府也應盡速估算可能的賠償金、因應策略，而針對今年4月市長的解約決策，亦應趕緊研擬配套策略，以維市府及市民權益。

蔣萬安今早出席活動時被問及此事，表示警察局有跟他回報，這次是採限制性招標準用最有利標，企業的形象與實績都是重要指標，一定會在評選過程中考量。