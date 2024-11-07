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新北里鄰重編氣炸瑞芳里長 痛批民政局罔顧偏鄉權益

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民政局因瑞芳人口銳減，里鄰人口多寡差異懸殊，規畫12里併為6里引發地方反彈。記者李定宇／攝影
民政局因瑞芳人口銳減，里鄰人口多寡差異懸殊，規畫12里併為6里引發地方反彈。記者李定宇／攝影

新北市城鄉差距大，大小里資源、勞逸不均，新北民政局欲啟動里鄰重新編組，瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，里長跳腳批評民政局只為向議會交代行政怠惰、罔顧偏鄉民眾權益。公所表示整併過程難免各界不理解，區公所都虛心接受。

新北市城鄉差距大，最大里、最小里人口差距238倍，民政局今年10月啟動鄰里編組調整作業，依各區里數、戶數算出的里平均服務戶數R值，瑞芳、三重R值遠低於同級行政區，研擬各減6里、4里，林口、淡水偏差值遠高於同級行政區擬各增4里、2里，將從現有全市1032里調整為1028里。

依民政局規畫，因瑞芳人口銳減，里鄰人口多寡差異懸殊、服務比偏差大，為均衡服務量能，規劃侯硐、碩仁里合併，光復、弓橋里合併，福住、崇文里合併，新山、瓜山里合併，銅山、石山里合併，濂新、南雅里合併，牽動12里變動。

但此舉令上述12里長跳腳反彈，認為瑞芳區除本身戶數與人口數，更多是觀光流動人口，無法人口、戶數條件量化標準。且瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區只有一席市議員，里民仰賴里長程度遠高於他區。單純以里平均戶數、人口數論定服務比偏差大很難認同。

瑞芳區里長林文清表示，新北市府在里鄰調整應當提出更客觀公平及符合現行各里長服務樣態，未考量地形地貌、城鄉差距、服務現況等不同變數，結果當然是該里人口最少者必須廢里進行合併。這樣調整模式顯出新北市府囫圇吞棗，並非真正增進民眾福祉，只為解決新北市民政局在此課題下的行政工作向議會交代。

他說，以目前對瑞芳區調整方案來說，12里民未來被里長服務效能是遞減，民政局減少的不是瑞芳區里數差別，是擺明犧牲偏鄉地區民眾權益。粗算調整里辦公處編列預算約減少1200萬。這筆預算除不再編給瑞芳區公所，更壓縮原34里現行預算，偏鄉資源已非常少，此舉對瑞芳區民雪上加霜。

弓橋里長朱靜琪則說不反對整併，但偏鄉里幅遠遼闊，這次颱風里內災情嚴重，若兩里整併但若不將兩里的基礎建設及鄰里經費也一併加總，合併後將造成經費不足狀況。

瑞芳區公所對此表示，瑞芳區最大里爪峰里有3878人，最小里碩仁里僅140人，大小里差距28倍，服務量能失衡，透過里鄰整併將空鄰一併減少，經費可以轉而運用在地方建設上，避免財政資源浪費。小里常因面臨幽靈人口遷入而選舉紛爭不斷，造成選舉訴訟多，也浪費司法資源，因此為合理化里長服務規模、均衡服務能量，解決資源分配不均的問題。整併過程難免各界會有不理解及質疑，區公所都會虛心接受。

偏鄉 新北 瑞芳

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