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反制灰色侵擾！「海巡節」前辦講座 管碧玲：確保迅速應處

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海洋委員會主委管碧玲（前排中）今天親自出席並主持「加強海域安全專題講座」。記者王勇超／翻攝
海洋委員會主委管碧玲（前排中）今天親自出席並主持「加強海域安全專題講座」。記者王勇超／翻攝

海洋委員會為了深化海巡第一線人員應對、反制近期灰色侵擾行動的策略能力及觀念，今天舉辦「加強海域安全專題講座」，由主任委員管碧玲親自出席主持，邀集海巡署各級主管、部門幹部及相關專家學者參與，探討亞太區域海域安全與灰色侵擾行動。

管碧玲說，為有效因應複雜的海域情勢，不僅要持續強化對亞太區域情勢的掌握，也需透過多方面的訓練，培養海巡同仁堅強的內心素質，心防是國防的一環，提升海巡人員的專業素養與應變能力，對於國內外政治及輿論氛圍更要保持高度敏感度，確保能夠迅速應處各種突發狀況。

管碧玲特別感謝學界專家對於海域安全對策的寶貴見解，講座邀請了國內知名學者，包含台大法學院姜皇池教授、國立中山大學郭育仁所長、國防大學馬振坤教授，以及國立成功大學王宏仁教授等，針對中共灰色行動及臺灣海域安全形勢，提供深入的分析與建議，對提升海巡人員的策略思維與應對能力具有重要意義。

管碧玲指出，海巡同仁在海上執法時，在風頭浪尖起伏擺盪，隨時處於高度危險環境的狀態中，決定奮力一搏的那一剎那，就是把生命交奉獻給國家的時刻，海巡是這樣晝夜不息地迎戰走私、偷渡、灰色騷擾等不曾片刻休止的挑戰。

管碧玲說，軍人有軍人節、警察有警察節、消防人員有消防節，海巡同仁也值得國人給予肯定，為彰顯海巡人員日夜守護國家海疆與人民安全的奉獻，自今年起將11月8日定為「海巡節」，台北101大樓將於明天點燈慶祝，向全國海巡英雄致敬，這也代表保家衛國的四大支柱都到位了，海委會邀請全體國人共同支持為國奉獻的英雄們，給他們溫暖與掌聲。

海委會強調，面對日益複雜的區域安全情勢，海委會與海巡署將持續加強與國防、外交、警政、移民、航政、漁業等各相關單位的橫向合作，以及拓展區域間的跨國聯繫，提升海巡人員的專業能力與應變反應速度，強化臺灣海域防衛力量與海上執法效能，捍衛國家海疆的穩定、人民的安全、以及區域的和平。

海巡署 管碧玲

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