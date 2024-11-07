林本源園邸魔幻光雕秀 11月15日起登場

國定古蹟林本源園邸年度視覺盛宴《魔幻光影 嬉遊林園》將於11月15日至12月28日閃耀登場，本次光雕秀由新北市文化局響應「2024新北歡樂耶誕城」共同推出，以現代科技融合文化古蹟，帶來無與倫比的夜間光影藝術體驗，邀請國內外遊客一同感受府中雙城的獨特魅力。

《魔幻光影 嬉遊林園》充滿著林本源園邸建築特色，如來青閣的花牆漏窗、虹橋、螭虎、蝴蝶等為創作靈感，利用雷射投影技術與舞蹈表演，讓靜謐的古蹟夜空化身為一場如夢似幻的魔法世界。由知名影像導演劉育樹與「光點吉樹團隊」精心策劃，並邀請著名舞蹈家施旻雯及太古踏舞團合作，在「來青閣」將虛實交錯的光影技術與現場舞蹈藝術巧妙融合，為觀眾帶來一場絕美的視覺與藝術饗宴。

新北市文化局表示，《魔幻光影 嬉遊林園》將於11月15日至12月28日每周五、六晚間6:30至8:30演出，活動期間共計14晚、56個場次，劇情由九幕戲構成，包括「窗影如話」、「鳳舞遨遊」、「開軒戲舞」等，以《藝賞林園》立體書內容為演繹基礎，觀眾將隨著童趣角色小芳與阿嘉的引領，展開一場奇幻的光影探索旅程，親身體驗林本源園邸在現代光影技術下煥發的新生命力。

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