快訊

首度與烏軍交火！美官員曝北韓軍慘烈戰況 首戰「相當多人被殺」

禁伐補償6萬追加預算補足 總預算案達3點共識明可望付委

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

板殯搬遷五股是選項？侯友宜評估中 議員揚言再抬棺抗議

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳明義（右）說，如果板殯遷五股，他會再次抬棺抗議。記者葉德正／攝影
新北市議員陳明義（右）說，如果板殯遷五股，他會再次抬棺抗議。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜在議會承諾年底會決定新北市立殯儀館（板橋殯儀館）去留，新北市議員陳明義今天下午總質詢，詢問板殯遷移，五股是不是選項，侯友宜表示，最近一直在評估，不管是五股還是哪裡，每個地方都有去看過，陳明義揚言當年他抬棺到前市長朱立倫辦公室抗議五股殯葬特區，他也可以用同樣手法對付侯友宜。

民政局長林耀長解釋，板殯到底是遷移還是原地改建，目前仍在評估中，明年1月會對外說明，市長所說去五股看過，是早年的民間自提案件，很久以前去看過，不是這次。

陳明義今天總質詢指出，板橋議員周勝考說板殯不要在板橋「我也贊成」，但市長說明年一月會確定去留，他詢問侯友宜，如果搬遷「有沒有五股這個選項？」

侯友宜表示，新北任何區域都不想要鄰避設施，議員不希望在五股他也理解；陳明義追問侯「你心裡有沒有五股」，侯強調「我心裡有五股，但跟板殯遷無關」。

侯友宜表示，議員要是還是不是，但市府一直都還在評估，每個地方他都有在想，「五股我都去看過、看過好多次」。陳明義追問是哪裡？侯回在快速道路旁邊，上去那個30幾公頃的公墓。

陳明義說，那就是當年的殯葬特區，當年他因為這個事情跟朱立倫關係搞得很不好，當時他抬棺到新北市府18樓抗議，他也因這個事件，被公務人員弄到落選。

陳明義秀出當年率領民眾上街抗議的照片說，這是他的青春歲月，他當時一號召，整條成泰路都是人，不用發便當、遊覽車，全部都站出來「你還要再來一次嗎？」市長說有去看五股的地方「你把我嚇壞」，他敢抬棺材去抗議朱立倫「就可以用一樣手法去對付侯友宜」

侯友宜解釋「你不要緊張」，他每個地方都要去看、去評估，該做的事還要去做，不要用那種手段，要好好講理。

陳明義也詢問五股觀音山墓園塔位從2000個變4萬個一案，侯強調還沒有通過，陳明義也說，如果硬幹，他除了抬棺，也會抬屍去抗議。

侯友宜 殯葬設施 陳明義

延伸閱讀

議員批五股「死亡路段」拓寬講4年都沒做 侯友宜：全力克服

議員憂汐東線動工恐塞爆 侯友宜：已擬交維計畫

財劃法今送出委員會 侯友宜吐無奈：過了還是六都最低

侯友宜：財劃法修法是共識及地方需求 該決定了

相關新聞

綠批蔣萬安擁豪宅住官舍…市府反擊別雙標 點名請這些人搬

北市議員林延鳳今質疑市長蔣萬安，家族坐擁數處豪宅卻住官舍裡「免房租」。市府副發言人李政軒今反問，交通部長陳世凱、教育部長...

議員批五股「死亡路段」拓寬講4年都沒做 侯友宜：全力克服

新北市議會今總質詢，市議員陳明義質詢時指出，五股區中興路三段發生過死亡車禍，死者最年輕只有23歲，這條路他講了4年，多次...

南港轉運站未收固定權利金 藍綠議員批：恐成大巨蛋翻版

台北市公運處今到北市議會進行南港轉運站議題專案報告，藍綠議員針對未收固定權利金提出質疑，難保屆時成為大巨蛋翻版。公運處回...

北市第一魚果招標蓋5樓、現已蓋到6樓 議員批「偷渡」

北市議會財建委員會上午討論第一魚果改建案減項發包，以及後續擴充6至8樓的必要性。部分議員有條件同意擴充工程，但議員發現第...

台南超限量「跟著風車露營Chill」 報名者需先資格審核

後疫情時代，戶外旅遊露營人口不斷增加，為跟上此波秋冬露營熱潮，台南市觀旅局12月將在德元埤荷蘭村舉辦「跟著風車露營Chi...

新北里鄰重編氣炸瑞芳里長 痛批民政局罔顧偏鄉權益

新北市城鄉差距大，大小里資源、勞逸不均，新北民政局欲啟動里鄰重新編組，瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，里長跳腳批評民政局只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。