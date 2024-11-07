板殯搬遷五股是選項？侯友宜評估中 議員揚言再抬棺抗議
新北市長侯友宜在議會承諾年底會決定新北市立殯儀館（板橋殯儀館）去留，新北市議員陳明義今天下午總質詢，詢問板殯遷移，五股是不是選項，侯友宜表示，最近一直在評估，不管是五股還是哪裡，每個地方都有去看過，陳明義揚言當年他抬棺到前市長朱立倫辦公室抗議五股殯葬特區，他也可以用同樣手法對付侯友宜。
民政局長林耀長解釋，板殯到底是遷移還是原地改建，目前仍在評估中，明年1月會對外說明，市長所說去五股看過，是早年的民間自提案件，很久以前去看過，不是這次。
陳明義今天總質詢指出，板橋議員周勝考說板殯不要在板橋「我也贊成」，但市長說明年一月會確定去留，他詢問侯友宜，如果搬遷「有沒有五股這個選項？」
侯友宜表示，新北任何區域都不想要鄰避設施，議員不希望在五股他也理解；陳明義追問侯「你心裡有沒有五股」，侯強調「我心裡有五股，但跟板殯遷無關」。
侯友宜表示，議員要是還是不是，但市府一直都還在評估，每個地方他都有在想，「五股我都去看過、看過好多次」。陳明義追問是哪裡？侯回在快速道路旁邊，上去那個30幾公頃的公墓。
陳明義說，那就是當年的殯葬特區，當年他因為這個事情跟朱立倫關係搞得很不好，當時他抬棺到新北市府18樓抗議，他也因這個事件，被公務人員弄到落選。
陳明義秀出當年率領民眾上街抗議的照片說，這是他的青春歲月，他當時一號召，整條成泰路都是人，不用發便當、遊覽車，全部都站出來「你還要再來一次嗎？」市長說有去看五股的地方「你把我嚇壞」，他敢抬棺材去抗議朱立倫「就可以用一樣手法去對付侯友宜」
侯友宜解釋「你不要緊張」，他每個地方都要去看、去評估，該做的事還要去做，不要用那種手段，要好好講理。
陳明義也詢問五股觀音山墓園塔位從2000個變4萬個一案，侯強調還沒有通過，陳明義也說，如果硬幹，他除了抬棺，也會抬屍去抗議。
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