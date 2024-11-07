北市動物園風災倒85棵大樹 園方：復原進度99%

台北市立動物園上周受到康芮颱風影響災損嚴重，園內有85棵大樹被吹倒，議會教育委員會今赴動物園考察，現場包含遊客步道、展場已大致恢復。園方表示恢復進度達99%，未來針對SOP也會調整包含指揮權、分工等，接下來周末天氣恐受颱風外圍環流影響，會請各展區做好相關準備。

康芮颱風上周重創文山區，位於木柵動物園受風災影響，上周五休園一天、周六也只有部分園區開放票價則半價優惠，歷經幾天修整，現場遊客步道及展區幾乎已修復完成，展區內動物也正常活動，大貓熊更到戶外展區爬樹、馬來貘也在水中愜意游泳。

代理園長朱孝芬指出，這次颱風風雨強勁，園內約有85棵大樹出現傾倒，不管是遊客步道、動物展區，園內目前復原狀況已達99%，僅剩下零星小樹枝斷裂、傾斜狀況目前園內工作人員正在修剪防止下次颱風來倒塌，動物展區僅剩梅花鹿展區尚未清理完成。

朱孝芬說，梅花鹿習性較特殊，若保育人員進入展區動物會緊張亂竄，恐造成動物受傷，必須先讓所有動物回到後園，且若有一隻跑，其他就會跟著跑，在整理上比較困難，現在就是一點一點慢慢做。

議員黃瀞瑩詢問，若風雨過後有發生樹倒等災損情形，是否有人力可以負擔或外包廠商維護，若動物園有設備損壞情況，教育局可否動用預備金來支應；議員吳世正表示，上次颱風過後，有盤點哪些區域較容易出現災情或SOP上有無需要修正，讓未來防災可以更加順暢。