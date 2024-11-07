聽新聞
0:00 / 0:00
議員批五股「死亡路段」拓寬講4年都沒做 侯友宜：全力克服
新北市議會今總質詢，市議員陳明義質詢時指出，五股區中興路三段發生過死亡車禍，死者最年輕只有23歲，這條路他講了4年，多次要求要改善拓寬，市府卻不重視。新北市長侯友宜表示，會全力克服，但要給同仁3周確認溝通。
陳明義指出，五股中興路三段是危險交通死亡路段，從106年8月30日、110年1月16日跟110年8月7日，就3起死亡事件，最年輕駕駛才27歲，但換不回市府的覺醒。市府要改造五股垃圾山、新泰塭仔圳都有決心，要人給人，局處派人去一家家業者去講，都做得到。
陳明義表示，這邊是私有地，他開了多次協調會，甚至有地主跑來問他，他答應要拓寬，怎麼都沒有動，「為何選舉結束就不繼續？」陳質疑是市府沒錢嗎？如果沒錢，怎麼可以讓水利局去做要花1億多元，沒有急迫性的跨堤景觀橋，還要蓋電梯。
陳明義表示，市長如果重視這個建設就要去做，希望展現魄力，垃圾山塭仔圳都改變了，這條路講了4年，追問侯友宜多久才會解決這個案子。
侯友宜答詢表示，這邊是私人土地，但在非都市計畫土地範圍內，交通局過去也有評估，知道議員的意見，非常重視這條路，也希望能拓寬，用更好的手段解決問題。能解決會解決，回去想解方，回去會要求同仁做，也要符合法令跟專業，給3周時間讓同仁溝通協調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言