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綠批蔣萬安擁豪宅住官舍…市府反擊別雙標 點名請這些人搬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員林延鳳質疑市長蔣萬安，家族坐擁數處豪宅卻住官舍裡「免房租」，市府副發言人李政軒（前中）今反問，交通部長陳世凱、教育部長鄭英耀、財政部長莊翠雲、台南市長黃偉哲等首長，若有房又住宿舍，是不是也請同標準快撤出宿舍？記者林麗玉／攝影
議員林延鳳質疑市長蔣萬安，家族坐擁數處豪宅卻住官舍裡「免房租」，市府副發言人李政軒（前中）今反問，交通部長陳世凱、教育部長鄭英耀、財政部長莊翠雲、台南市長黃偉哲等首長，若有房又住宿舍，是不是也請同標準快撤出宿舍？記者林麗玉／攝影

北市議員林延鳳今質疑市長蔣萬安，家族坐擁數處豪宅卻住官舍裡「免房租」。市府副發言人李政軒今反問，交通部長陳世凱、教育部長鄭英耀、財政部長莊翠雲、台南市長黃偉哲等首長，若有房又住宿舍，是不是也請同標準快撤出宿舍？

李政軒說，市長蔣萬安因家庭成員增加，申請職務宿舍都是依法、依規。甚至議員今天早上也公開市長蔣萬安及多位市府局處首長的個資，包含姓名、戶籍地、實際住址、甚至還在媒體群組公開實際居住地點，可辨識照片，這到底有沒有違反個資法相關疑慮？造成市長與局處首長個人及家人安全疑慮。林延鳳議員能夠為他們的安全風險負責嗎？

至於林延鳳稱蔣萬安家族擁豪宅，李政軒說，這純屬捏造，甚至如果職務宿舍相關的申請，有任何事證有違法疑慮，當然議員依照職權可以去檢驗；但如果像蔣市長一切依法、依規定申請，市府沒辦法理解，為什麼會不只捏造、同時又公布了個資，造成安全疑慮的風險。

宿舍 蔣萬安 議員

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