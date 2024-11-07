聽新聞
0:00 / 0:00
綠批蔣萬安擁豪宅住官舍…市府反擊別雙標 點名請這些人搬
北市議員林延鳳今質疑市長蔣萬安，家族坐擁數處豪宅卻住官舍裡「免房租」。市府副發言人李政軒今反問，交通部長陳世凱、教育部長鄭英耀、財政部長莊翠雲、台南市長黃偉哲等首長，若有房又住宿舍，是不是也請同標準快撤出宿舍？
李政軒說，市長蔣萬安因家庭成員增加，申請職務宿舍都是依法、依規。甚至議員今天早上也公開市長蔣萬安及多位市府局處首長的個資，包含姓名、戶籍地、實際住址、甚至還在媒體群組公開實際居住地點，可辨識照片，這到底有沒有違反個資法相關疑慮？造成市長與局處首長個人及家人安全疑慮。林延鳳議員能夠為他們的安全風險負責嗎？
至於林延鳳稱蔣萬安家族擁豪宅，李政軒說，這純屬捏造，甚至如果職務宿舍相關的申請，有任何事證有違法疑慮，當然議員依照職權可以去檢驗；但如果像蔣市長一切依法、依規定申請，市府沒辦法理解，為什麼會不只捏造、同時又公布了個資，造成安全疑慮的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言