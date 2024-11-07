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南港轉運站未收固定權利金 藍綠議員批：恐成大巨蛋翻版

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
南港轉運站示意圖。圖／北市交通局提供
南港轉運站示意圖。圖／北市交通局提供

北市公運處今到北市議會進行南港轉運站議題專案報告，藍綠議員針對未收固定權利金提出質疑，難保屆時成為大巨蛋翻版。公運處回覆，主要是招商標的不同，但有變動權利金機制，只要有開店營收就會收到錢。

民進黨北市議員林延鳳說，權利金底價經過財務試算，最後一次招標竟少了10億元，對市府難道沒有差？雖然說營運之後會定期檢討權利金「但誰會理你？」現在就有個大巨蛋的前車之鑑，損害的終究是市民。

民進黨議員顏若芳也要求，固定經營權利金應該重新談判，而且東站的固定權利金，是利用西站、商三站來填補，「不就是等於要高出一倍來補給東站得標的新光？商三站的投標廠商聽到，誰還敢投標？光這句話不就是圖利？」

新黨議員侯漢廷直言，該案得標也是新光，同樣是權利金下降，所有對北士科的質疑都能在這裡質疑一次「既視感很強。」認為市府應該將會議整場討論檢視。

國民黨議員徐弘庭表示，由於招商過程是前朝市府，公運處的報告要完整提供中間決策過程，「經過哪幾次會議、討論出的結果等。取消固定權利金整個會議簽呈到市長？都需要再完整說明。」

公運處長李昆振說明，第四次的招商標的不同，權利金結構及底價也不同，且建材改為鋼骨鋼構也符合使用50年，因此都計算在成本內，最重要是東站為BOT，經營者需要付費出資興建，西站和商三站則為OT，不需要負責興建。

李昆振也說，雖然東站BOT沒有固定經營權利金，但是有2.51％的變動經營權利金，亦即只要有營業都需要繳納，市府一定會收到錢。

北市 大巨蛋 議員

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