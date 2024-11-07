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新北科技執法盲測1個多月達1萬2千件 新增39處地點曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北警在科技執法路口設置告示牌。記者黃子騰／翻攝
新北警在科技執法路口設置告示牌。記者黃子騰／翻攝

為防制交通違規及事故，新北警於39處易肇事違規路口建置科技執法設備，自9日20日進行盲測後，前5大違規項目為未依標誌標線號誌行駛7577件、違規迴轉2355件、闖紅燈1041件、違規停車978件、不停讓行人556件，科技執法預計於12月1日正式實施。

新北警表示，39處科技執法設備經一個多月盲測後，前5多地點為板橋區大觀路2段與龍興街口2042件、三重區自強路5段(重陽大橋匝道處)與仁義街口985件、三重區福德南路與環河南路口659件、新店區北新路3段與民權路口605件、淡水區新市二路2段90號375件。新北警為更進一步提醒用路人，針對盲測期間偵測違規件數較多地點，寄送免裁罰期前宣導通知單至車主車籍地址，明確告知車主在宣導期間已經有違規情形。

另外瑞芳區台2線73.7K至79.6K雙向、三峽區台7乙線5.3K至8.1K雙向常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，均與速度有關，更容易發生嚴重事故。為加強速度管理，新北警將其納入區間測速路段，其中台2線73.7K至79.6K區間測速起訖點亦將偵測違規跨越雙黃線行駛，也將訂於12月1日正式實施，提醒用路人確實減速避免失控致生危險。

新北警強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，駕駛人先行導正違規行為，切勿搶快，或以為沒看到警察就不遵守交通規則，提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，禮讓行人優先通行，維護新北交通安全。

新北市自12月1日將新增39處科技執法路口。記者黃子騰／翻攝
新北市自12月1日將新增39處科技執法路口。記者黃子騰／翻攝
新北市自12月1日將新增39處科技執法路口。記者黃子騰／翻攝
新北市自12月1日將新增39處科技執法路口。記者黃子騰／翻攝
新北警寄發科技執法宣導通知單給車主。記者黃子騰／翻攝
新北警寄發科技執法宣導通知單給車主。記者黃子騰／翻攝

新北 科技執法

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