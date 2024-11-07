北市第一魚果招標蓋5樓、現已蓋到6樓 議員批「偷渡」

北市議會財建委員會上午討論第一魚果改建案減項發包，以及後續擴充6至8樓的必要性。部分議員有條件同意擴充工程，但議員發現第一魚果的鋼骨結構，追加預算尚未通過前，已經蓋到6樓，批評市府「偷渡」並質疑是不是和廠商私相授受？對此，新工處表示，批發市場工程是系統性設計，才先把6至8樓的設計一次完成。

市場處上午在委員會報告擴充案的必要性，評估若不蓋6至8樓可節省17.1億元，但決定不蓋，需停工進行安全性檢討，並經環差、環評、都審等程序確認安全性，工程期程將延長約2年4個月，總工程經費需付約13.4億元。

議員林杏兒指出，第一魚果後續擴充是蓋6至8樓，但她發現現在果菜部分已經蓋到6樓，但6樓是屬後續擴充的部分，是誰允許蓋到6樓？而且怎麼會有廠商不一定會拿得到錢，卻先蓋再說？

議員簡舒培說，第一魚果工程標出去是蓋5樓，卻讓廠商設計到6至8樓，這不是偷渡嗎？合理的做法應該是先到議會追加預算，結果市府要求廠商設計6至8樓，已逾越預算法，且議會今年才通過追加預算，市府110年9月就同意中工把鋼骨蓋到6樓，有沒有私相授受？

議員汪志冰指出，不蓋6到8樓，並不是立刻省下30.5億，因為還要拆除鋼骨和補強結構，要另花13億，所以不蓋，並非完全省30億，實際只省17億，但蓋了可增加2個樓層，未來的空間規畫，未來可以再討論，但沒必要停蓋6至8樓。

新工處表示，因考量第一魚果是鋼構，6樓是整體結構的一部分，經費先用該案工程準備金，一開始時就要求廠商做6至8樓的設計，這是因應需求，也有公告，因批發市場是系統性設計，希望滿足需求，才把設計都一次完成，只有鋼構，並不包含水電和裝修。