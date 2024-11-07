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南港轉運站爭議 公運處專案報告：標的、本質不同

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北前市長柯文哲任內與新光人壽簽訂的南港轉運站BOT案，必須明年底完工啟用。圖／北市交通局提供
台北前市長柯文哲任內與新光人壽簽訂的南港轉運站BOT案，必須明年底完工啟用。圖／北市交通局提供

台北市議會交通委員會進行南港轉運站專案報告，公運處長李昆振針對外界關注的權利金下修、工程進度等回應，他說，第四次招商只有「東站BOT」標的不同、權利金結構和底價也有不同，加上東站屬於BOT和西站、商三區的OT案本質不同，權利金收取就有差異。

李昆振說明，由於第四次招商標的不同，權利金結構和底價不同，前三次的招商標的是「東站BOT、西站OT、商三站OT」三站，但第四次招商標的只有「東站BOT」一站，預期可獲利標的減少，且附屬事業由旅館業調整維商辦。

李昆振表示，加上建材成本改為SRC的鋼骨鋼構材料，也符合使用50年，所以都算在成本裡面，從標的不同等，第四次公告開發權利金由5億元改為2.5億元，變動經營權利金為1%，固定經營權利金則無，簽約後，開發權利金為6.1億元、變動經營權利金則為2.51%。

李昆振說，未來「、西站OT、商三站OT」尚未招標，所以西站配合東站完工後，重新納入招標調整，商三站則是民國118年完工，範圍比例等重新納入招標。

有關工程進度落後，廠商要求展延工期，李昆振說，市府要求廠商提出趕工計畫、執行，目前有僱用外籍勞工加速趕工，市府定期查核狀況，依照契約民國114年12月完工營運，未如期完成將處以懲罰性違約金。

李昆振說，雖然9月初廠商和市府針對工程進度落後召開協調協商，但最後協調不成，後續進入仲裁，爭議還沒確定前，會依照原工期計算、契約執行。

至於契約變更可否調整變更權利金，李昆振說，契約訂有變更履約條件機制，而契約有定期檢討機制，可以確保市府權利，也於營運後據以檢討是否辦理變更。

此外，李昆振說，廠商爆出有違約辦理預先招租行為，按照合約規定，公運處沒有收穫到新光的申請要預收，市府有做書面行文查證，廠商回覆沒有該行為且也沒有查到狀況，但廠商已移除廣告

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