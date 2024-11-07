快訊

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

老字號便當店菜脯驚見白蟲「爬來爬去」 店內剩的還有蛆！店家退錢致歉

川普2.0無蜜月期 上任百日內「2件事」優先

台智光投標監視器「自己備援自己」顏若芳批北市府無能

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳。圖／報系資料照
民進黨台北市議員顏若芳。圖／報系資料照

台北市警用監視器引發台智光案爭議，北市府為建置取代台智光公司的備援系統，10月初公開招標並於昨天開標，投標名單中赫見台智光母公司台通光電。台北市議員顏若芳痛今北市府無能釀成大禍，「球員兼裁判」「自己備援自己」的局面，要求市府盡速研擬因應方案避免不肖廠商承攬。

顏若芳表示，早在10月22日台北市議會警政衛生部門質詢當中，她就提醒過警察局要想辦法避免台智光投標備援系統，淪為「球員兼裁判」、「自己備援自己」的局面，如今在市府無作為之下，最丟臉的狀況還是發生了，她強調，台智光既為涉案廠商，母公司還硬著頭皮來投標，但大家別忘了，北市府的無能也是肇因之一。

顏若芳指出，警察局在今年4月8日行文給台智光要求解除子約的理由，是依子約第15條（一）9辦理，其內涵是「廠商或其人員有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益」，也就是說台智光涉弊，所以市府要求解約。

顏若芳表示，既然北市府認定台智光涉弊，就應依政府採購法101條，以「發現廠商對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者」為由將台智光列入廠商黑名單，避免其投標相關標案，但其實，警察局時至今日都沒有把台智光或其母公司列入廠商黑名單。

顏若芳說，10月22日她在質詢台上詢問警察局長李西河時，李也是支支吾吾說要等法院判決，她質疑，為何要等判決？如果要等判決才能確定的話，那是不是等同當初解除子約的效力也堪慮？

顏若芳指出，蔣萬安的草率行事，只會講廢話稱「嚴加把關」，不僅讓北市府在日後備援系統評選陷入尷尬局面，也一併牽連解約效力及費率調整的問題，導致未來如果台智光對北市府提起訴訟，市府恐怕要每個月賠償台智光400萬元，把市民納稅錢丟進涉弊廠商口袋，蔣萬安責無旁貸，如果再繼續粉飾太平，最終受害的都是市民。

顏若芳說，她的訴求始終如一，要求北市府應盡速跨局處研商將台智光及其母公司列入廠商黑名單的可行性，日後如面對台智光興訟，北市府也應盡速估算可能的賠償金、因應策略，而針對今年4月市長的解約決策，亦應趕緊研擬配套策略，以維市府及市民權益。

北市府 台智光 監視器 顏若芳

延伸閱讀

被當紙老虎？大巨蛋未公安申報 蔣萬安：限期9日前完成

警監視器備援 台智光母公司竟來標…蔣萬安重話嚴加把關

蔣萬安指示北捷參考東京地下鐵 研究上市可行性

週刊爆柯文哲在市長室收賄？顏若芳曝：無廉政登錄紀錄

相關新聞

被當紙老虎？大巨蛋未公安申報 蔣萬安：限期9日前完成

北市大巨蛋因未完成公安申報，市府已罰12萬元，並限期申報。台北市長蔣萬安今天被問到，是否遠雄把北市府當紙老虎？蔣萬安表示...

警監視器備援 台智光母公司竟來標…蔣萬安重話嚴加把關

北市警用監視器傳輸費爭議，北市長蔣萬安今年4月才下令終止與台智光子約，想不到因台智光涉弊才要規畫的備援系統，台智光母公司...

家族擁豪宅卻占市府官舍？蔣萬安：我名下沒任何房子

台北市議員林延鳳質疑，北市長蔣萬安「家族坐擁數處豪宅」，卻住在中山區豪華官舍裡「免房租」。蔣萬安今回應，他在北市跟全國各...

北巿公車撞超商首長震怒 她點背後結構性困境…10萬月薪還找嘸人

台北市前天發生一起公車撞進超商的意外，幸無人傷。台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，通常這種很扯的事，背後都常有大環境的結構性...

台智光投標監視器「自己備援自己」顏若芳批北市府無能

台北市警用監視器引發台智光案爭議，北市府為建置取代台智光公司的備援系統，10月初公開招標並於昨天開標，投標名單中赫見台智...

新北未看重4.8億文化幣 兩年僅收1.7億遭批「六都後段班」

文化部為鼓勵青年藝文消費，針對青少年族群近兩年發放每人1200元文化幣，新北兩年統計約獲4.8億元，但相較北市有上千個消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。