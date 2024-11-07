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70歲超級阿嬤廖桂蘭勇闖健美舞台賽事 年齡絕不是障礙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
70歲廖桂蘭，今年8月參加Summer Body賽。圖／World Gym提供
70歲廖桂蘭，今年8月參加Summer Body賽。圖／World Gym提供

70歲超級阿嬤廖桂蘭勇闖健美舞台，她參加過全國總統盃健美健身錦標賽、World Gym Summer Body等健身健美賽事，她說年齡絕不是障礙，勇敢踏出第一步，就能感受到健身帶來的生活轉變。

2025年，台灣正式邁入超高齡社會，老年人口比例突破20%；運動是預防肌少症、延緩老化的重要關鍵。

許多沒有運動習慣年長者要「開始運動」並不容易，70歲的World Gym台北民生圓環店會員廖桂蘭阿嬤，用親身經歷證明，年齡絕不是障礙。

廖桂蘭說，與其老了花錢請看護，不如開始鍛鍊，多年前，她因一次意外跌倒導致肋骨骨折，短暫失去行動能力，必須依賴家人照顧。

這段期間，她深刻體會到健康的重要性，重新燃起運動熱情，這場意外成為她健身路上的轉折點，讓她立下決心「我不想在老後無法自理，更不願依賴他人，請看護照顧，覺得很沒尊嚴。與其把錢用來請看護，不如投資在自己身上，從現在開始鍛鍊、強化體魄。」

65歲時，廖桂蘭加入World Gym民生圓環店，成為該店的創始會員，定期上教練課程，她將健身從日常習慣轉變為生命中的熱情，她本有走路散步習慣，但她發現重訓更能增強體能，並讓她感受到真正的運動效果。

廖桂蘭循序漸進提升，從家庭主婦到變身健美選手，她活躍於全國健美健身錦標賽、全國總統盃健美健身錦標賽、World Gym Summer Body等健身健美賽事，並屢獲佳績，奪得前3名好成績。

廖桂蘭透過健身也結交許多志同道合的朋友，共同分享運動的熱情與目標，運動讓她保持身體健康，也豐富了社交生活。

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