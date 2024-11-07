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新北未看重4.8億文化幣 兩年僅收1.7億遭批「六都後段班」

聯合報／ 李定宇／新北即時報導
新北兩年統計約獲文化幣4.8億元，但新北消費據點僅450個，兩年文化幣消費金額僅3分之1、約1.7億元，議員廖宜琨批評凸顯文化局不重視文化幣成六都後段班。本報資料照片
新北兩年統計約獲文化幣4.8億元，但新北消費據點僅450個，兩年文化幣消費金額僅3分之1、約1.7億元，議員廖宜琨批評凸顯文化局不重視文化幣成六都後段班。本報資料照片

文化部為鼓勵青年藝文消費，針對青少年族群近兩年發放每人1200元文化幣，新北兩年統計約獲4.8億元，但相較北市有上千個消費據點，新北不僅消費據點僅450個，且兩年文化幣消費金額僅3分之1、約1.7億元，議員廖宜琨批評凸顯文化局不重視文化幣成六都後段班，文化局表示將持續促進文化藝術普及。

文化部為為振興藝文產業，近兩年針對青年族群每人發放1200 元文化幣，可適用於看藝文展覽、看電影、購買書籍、博物館參觀、購買文化商品等消費。新北市境內2023年18至21歲14萬7705人，及2024年16至22歲25萬2995人，皆可領取文化幣，兩年約獲4.8億元。

不過新北市有上萬個文創產業廠商，至今文化部僅與450個藝文消費點配合，且新北境內近兩年文化幣僅消費1.7億元，約3億元外流其他縣市，民眾批評，新北市府經常要求檢討統籌分配款，中央發的文化幣雖僅4.8億，但若重視仍可促進地方經濟及文創發展。

文化部對此表示，新北文化幣藝文消費點450個，去年消費點收款金額約7361 萬元、今年至11月為8921萬元。分析新北市青年去年消費動能達9成6、今年已達8成1，約等同全台平均值。文化部持續鼓勵各縣市積極開發藝文消費點，讓更多藝文場館及店家加入，增加青年藝文體驗的多元性。

新北市議員廖宜琨批評，新北市文化幣活動藝文消費點僅百位數、消費額更僅1.8億元，實在少得可憐。表現相較其他五都屬後段班。中央給經費、新北也有發展體質，僅獲核發金額3分之1只能說非常不該，要求文化局檢討文化施政方向及措施，盤點新北境內消費點積極佈建振興文創產業。

議員劉美芳則說，北市華山文創園區就有34個點位，新北相較北市因區域分散、路網不發達，更需要文創基地存在，讓新北市的文創能量能夠有個聚集的地方。如鶯歌陶瓷、平溪天燈若市區有基地讓新北各地特色展出，不單增加消費點，還可行銷新北各區特色，規劃文創基地是重要課題，將持續推動。

新北文化局則說，文化部統計藝文消費點，一次性文創會展或市集申請店家名單，於活動辦理完畢後即下架網站，難以呈現新北實際文創活動使用文化幣消費情形。新北將持續通知各單位踴躍加入文化幣藝文消費點，鼓勵文創展會或市集活動申請使用文化幣。

文創產業 文化部 新北

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