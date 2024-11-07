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公益聯盟12月台北辦感恩音樂會 李李仁擔任特別嘉賓

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
台灣公益聯盟代言人李李仁（後排右一）將出席感恩音樂會。圖／公益聯盟提供
台灣公益聯盟代言人李李仁（後排右一）將出席感恩音樂會。圖／公益聯盟提供

台灣公益聯盟12月1日下午3時至5時在台北市花漾展演空間辦首屆「生命的禮讚—感恩音樂會」，2024年度公益大使李李仁擔任特別嘉賓，用真誠聲音與溫暖力量串起當天所有表演者，詮釋多元共融的生命樂章，在歲末獻上最深祝福。

此次音樂會將由多位才華洋溢的表演者登台演出，包括台灣公益聯盟視障樂團、樂人歌手以及來自新北雙溪的上林國小烏克麗麗社團，音樂會免費入場，民眾可私訊台灣公益聯盟FB粉專索票，即日起至11月25日，額滿為止。

台灣公益聯盟指出，音樂會藉由動人的音樂，向長期支持台灣公益聯盟的社會各界表達感謝，同時凝聚更多關愛的力量，持續幫助台灣的弱勢族群，誠摯邀請各界朋友一同來感受生命的韌性，並傳遞愛與感恩的溫暖。

聯盟表示，成立8年來，始終致力於幫助弱勢族群，以實踐永續發展目標SDGs 10「消弭不平等」為期許，這一路上，感謝每一位民眾與企業夥伴的支持與陪伴。才能持續推動各項公益活動，讓更多有需要的人與家庭得到幫助與關懷。

聯盟表示，在台灣公益聯盟持續的努力下，服務成果將透由感恩音樂會呈現，勸募收入全數將做為服務弱勢族群的經費，誠摯邀請大家共襄盛舉，讓每一份愛心化作社會中的暖流，傳遞到台灣的每一個角落。

台灣公益聯盟視障樂團將在音樂會上表演。圖／公益聯盟提供
台灣公益聯盟視障樂團將在音樂會上表演。圖／公益聯盟提供

公益活動 李李仁 音樂會

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