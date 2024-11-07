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公費流感疫苗50歲開打 新北開假日、夜間接種站促打氣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局加開87場假日接種站、47場夜間接種站。圖／新北衛生局提供
新北衛生局加開87場假日接種站、47場夜間接種站。圖／新北衛生局提供

秋冬為上呼吸道傳染病好發季節。公費流感疫苗、新冠JN.1疫苗，11月1日已開放第二階段接種對象施打。新北衛生局11月加開87場假日接種站、47場夜間接種站隨到隨打。

衛生局指出，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其長者最易受到感染，並導致重症及死亡。中央11月1日起開放公費流感疫苗，為50至64歲無高風險慢性病成人、新冠JN.1疫苗為出生滿6個月以上之民眾。

為增加接種便利性，新北市協調衛生所及合約院所提供隨到隨打，並在11月加開87場假日接種站、47場夜間接種站，民眾可至衛生局網站查詢疫苗接種地點。

此外，為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，衛生局指出，設籍新北65歲以上長者至29區衛生所及社區接種站接種流感疫苗、新冠JN.1疫苗，可領取生活實用好禮。

流感疫苗 衛生局

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