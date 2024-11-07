警監視器備援 台智光母公司竟來標…蔣萬安重話嚴加把關

北市警用監視器傳輸費爭議，北市長蔣萬安今年4月才下令終止與台智光子約，想不到因台智光涉弊才要規畫的備援系統，台智光母公司台通光電竟也參與投標。台北市長蔣萬安今重話，北市府一定嚴加把關。

蔣萬安今天表示，這次的備援系統招標，警察局有跟他回報，這次是採用限制性招標準用最有利標，包括企業形象、企業時機都是重要指標，這個都會在評核過程中考量。

因台智光涉弊，蔣萬安今年4月下令解除北市警局與台智光的子約後，議員要求啟動備援系統招標，昨天開標，一共有四家投標，包括中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司中嘉數位股份有限公司、台通光電股份有限公司。

由於台智光母公司台通光電也在投標者中，藍綠議員批評，這等同是要左手換右手，市府應該要嚴加把關，蔣萬安今天上午出席北市昌隆198公園公共鋼琴捐贈啟用暨演奏活動，蔣萬安允諾，一定嚴加把關。