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1111「宜嫁娶」去年109對新人登記 新北推「指定結婚生效日服務」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
泰山戶所準備象徵1111的法式長棍麵包浮雕馬克杯組，祝福新人幸福一輩（杯）子。圖／新北民政局提供
泰山戶所準備象徵1111的法式長棍麵包浮雕馬克杯組，祝福新人幸福一輩（杯）子。圖／新北民政局提供

11月11日被笑稱是「光棍日」，不過經統計有不少新人選擇當天登記結婚新北民政局指出，因1111簡單好記，去年有多達109對新人登記，推薦新人們今年多利用「指定結婚生效日服務」指定1111生效，不僅省去排隊時間，還能拿新北各區不同的限量特色祝福好禮。

民政局長林耀長指出，不少新人近年喜歡選在特殊節日成婚，11月11日雖俗稱「光棍節」，但因為簡單好記，去年有多達109對新人登記；今年11月11日是宜嫁娶的日子，也有一生一世一雙人的寓意。

林耀長建議，新人們可利用「指定結婚生效日服務」提前至戶所登記，凡於前3個工作天，即在11月6日至8日間至新北戶所登記，並指定11月11日為結婚生效日，不僅省去雙11當天排隊的時間，還能獲得限量特色祝福好禮。此外，也可以先以網路或致電方式預約，縮短申辦流程。

民政局表示，各地區戶所好禮豐富，新人可上民政局社群粉專「新北民政保平安」查詢，像泰山戶所特別準備象徵1111的法式長棍麵包浮雕馬克杯組，祝福新人幸福一輩（杯）子；瑞芳戶所則準備新人碗筷禮盒組，意涵著讓每對新人都能「碗碗」滿滿、「快生貴子」。

鶯歌戶所選用花語是熱情與愛的玫瑰產品「玫瑰香氛手工皂禮盒組」祝福新人，精緻小巧的花束，象徵永恆不變的愛；中和戶所則提供「成雙成對囍麵」，希望新人能細細品嚐未來生活，雙雙對對、幸福美滿；淡水戶所精心挑選「一鹿（路）相伴碗禮盒」及「新婚箸（祝）福筷」，箸（祝）福結婚新人新婚愉快，一鹿（路）攜手相伴，白頭偕老。

瑞芳戶所準備碗筷禮盒組，讓每對新人都能「碗碗」滿滿。圖／新北民政局提供
瑞芳戶所準備碗筷禮盒組，讓每對新人都能「碗碗」滿滿。圖／新北民政局提供
淡水戶所挑選「一鹿（路）相伴碗禮盒」及「新婚箸（祝）福筷」，箸（祝）福結婚新人新婚愉快，一鹿（路）攜手相伴，白頭偕老。圖／新北民政局提供
淡水戶所挑選「一鹿（路）相伴碗禮盒」及「新婚箸（祝）福筷」，箸（祝）福結婚新人新婚愉快，一鹿（路）攜手相伴，白頭偕老。圖／新北民政局提供

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