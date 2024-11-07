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鶯歌近10里周末日間停水 10處供水站及水車待命

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北鶯歌近期恐因尖山加壓站變頻器問題影響用水，台灣自來水公司將於周末日間停水8小時，影響區域近10里、約1萬6325戶，期間也將設置10處臨時供水站及水車待命。圖／新北水利局提供
新北鶯歌近期恐因尖山加壓站變頻器問題影響用水，台灣自來水公司將於周末日間停水8小時，影響區域近10里、約1萬6325戶，期間也將設置10處臨時供水站及水車待命。圖／新北水利局提供

新北鶯歌近期恐因尖山加壓站變頻器問題影響用水，台灣自來水公司將於周末日間停水8小時，影響區域近10里、約1萬6325戶，期間也將設置10處臨時供水站及水車待命。

水利局指出，水公司第12區管理處辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」，11月9日上午8時起至下午4時止共計8小時將自來水停水，影響戶數計1萬6325戶（含直接供水戶7259戶），將督促台水公司盡速完工復水，減少停水時間。

水利局表示，停水區域包含鶯歌區大湖里、中湖里、永吉里、東湖里、鳳福里、鳳祥里、鳳鳴里、永昌里（國光街、鶯桃路、永明街、陽明街）、中正二路、八德路等地。

水利局表示，期間將設置10處臨時供水站及水車待命，民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水；提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

水利局補充，10處臨時供水站分別位於中湖活動中心前、東湖路13-1號前、國際一路與朝陽街口、鳳福公園、鶯桃路413巷口、鳳鳴公園、永吉公園、永昌里辦公室前、八德路23巷口、中正二路65號前（福興宮）。

停水 水公司 水利局

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