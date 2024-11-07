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北巿公車撞超商首長震怒 她點背後結構性困境…10萬月薪還找嘸人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大都會客運蔡姓司機日前駕駛公車返回北市松德站休息，停車後離開，公車向後滑行撞進超商前騎樓。記者李奕昕／翻攝
大都會客運蔡姓司機日前駕駛公車返回北市松德站休息，停車後離開，公車向後滑行撞進超商前騎樓。記者李奕昕／翻攝

北市前天發生一起公車撞進超商的意外，幸無人傷。台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，通常這種很扯的事，背後都常有大環境的結構性問題，全台客車缺工一陣子，北市今年司機需求5262人，實際聘用卻只3698人，缺工達3成。

吳說，大眾運輸業屬於政府高度監管的行業，不能因為缺工而減少供給。是以這3成的工作量，目前是由還在工作的7成司機分擔，可想而知勞動條件有多差。再加上網路公審、輪班制、高交通風險等工作型態，有業者分享，就算開到月薪10萬也找不到人。

台北市松德站因公車司機臨停未拉妥手煞車，倒退滑行撞入超商，儘管被撞的超商天花板幾乎全毀，所幸無人傷亡。北市交通局長謝銘鴻第一時間也震怒，指示以最高標準裁罰，並說不容許僥倖行事。不過吳欣岱認為，這是大環境的結構性問題。

她說，這樣的情形直接影響到的是每個人的生命安全。台北市過去十年的年均公車肇事件數為540.7件，2023年則高達855件，創十年最高。

吳認為，台北市政府應該做到的，是交通局將標準的勞動條件規範盡快納入行政檢查，以及公路局應該掌握客運司機的組成及勞動狀況召開由勞方代表、交通業者以及學者所組成的團隊，積極地提出解方。而不是在憾事發生時在記者面前震怒，卻把責任推到第一線業者身上，消極應對急需解決的困境。

公車 北市 吳欣岱 月薪

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