12強賽前 台北大巨蛋公安未申報挨批

世界棒球12強賽事開打前，大巨蛋卻未完成公安申報，北市府開罰，並在大巨蛋入口貼「公安不合格場所」，限10日內申報。議員擔心賽前未解決，會鬧國際笑話；市府表示，會要求遠雄2天內申報，3次未申報就斷水電。遠雄不回應。

世界12強棒球賽熱身賽11月10日登場，13日中華對韓國、16日對日本，台北市長蔣萬安還邀請台中市長盧秀燕看球。但大巨蛋漏水問題還未解決，如今又出現公安缺失。

北市議會工務委會員昨質詢，議員李明賢指出，大巨蛋是台北和台灣棒球的門面，竟是安全檢查不合格場所，被北市府開罰12萬元，市府是拿人民安全開玩笑？遠雄恃寵而驕、態度惡劣到了極點，欺負北市府是紙老虎，他擔心如果10天內遠雄沒申報，不合格公告還在，會貽笑國際，市府應強制遠雄在3天內完成申報，甚至應該限24小時內完成。

議員李柏毅也質疑大巨蛋漏水，遠雄態度消極，建議大巨蛋問題以後應由都發局建管處與體育局合作處理，共同會勘，不要體育局看漏水，建管處看逃生。他也問，遠雄稱先前漏水處都已改善完成，接下來再有漏水是否直接開罰？

「遠雄應該坦誠面對問題、解決問題。」建管處長虞積學指出，大巨蛋滿1年須完成公安申報，11月2日到期，2日是周六，周一確定遠雄沒申報就貼公告，初次會要求遠雄10天內補申報，未申報罰30萬元再給10天，第3次就斷水斷電。都發局長簡瑟芳說，會強烈要求遠雄2天內完成公安申報。

議會工務委員會前天到大巨蛋會勘，李柏毅昨怒批遠雄派出人員層級低，質疑遠雄藐視議會市府。簡瑟芳說，現場第一時間遠雄沒有任何工務部門的人解釋，後來派人也沒講得很清楚，遠雄態度「應該不能稱得上及格」。她呼籲遠雄應盡到社會企業責任，場館是政府與企業合作的BOT，應用更高標準處理。

體育局說，缺失會併到遠雄績效評估內，供委員做評分參酌。至於大巨蛋漏水，12強比賽在即，遠雄作法是若場內漏水會避開、調整座位，市府立場是依約裁罰。