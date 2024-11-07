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新北僅5露營場合法 議員籲設專法管理

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
2025年世界大露營將在新北舉辦，議員發現全市僅5處合法露營場地。圖為金山驛境露營地。圖／新北觀旅局提供
2025年世界大露營將在新北舉辦，議員發現全市僅5處合法露營場地。圖為金山驛境露營地。圖／新北觀旅局提供

全台露營區有1779場，合法露營場僅有145個，新北合法露營場地更只有5處，受地形、環境限制，多項法規分屬多個權責單位，造成業者經營困難，民代呼籲市府應設置專法管理。觀旅局表示，若設專法恐與中央母法牴觸。

中華民國露營協會調查，國內常態性露營人口2015年即突破200萬大關，疫情後掀起露營風潮。全台露營區有1779場，其中合法露營場僅145處，新北合法露營場地更只有5座，包含頂埔休閒農場、熊空森林休閒農場、葵扇湖休閒農場、雙溪平林休閒農場、龍門露營渡假基地。

2025年世界大露營將在新北市舉辦，市議員王威元表示，近日他要選地方辦志工訓練，發現很多場不合法，新北合法露營場地只有5處，其中4個是農場附設露營場，只有龍門露營度假基地算是正式的露營場地。

王威元主張，市府應設置新北版本露營區設置要點或自治條例，設置專法才不會受其他條例限制，民間才能好好經營，讓愛露營的族群受惠，也提高安全性。有業者表示，很多建築物在現有法規是既有違建，盼就地合法化，或補照程序能簡化。

觀旅局表示，新北依照觀光署訂定露營場管理要點，中央頒布法令是全國適用，不論是訂定專法或地方自治條例，不能逾越或排除他機關法令適用，將持續輔導既有露營場走向合法。

疫情 觀光署 露營區

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