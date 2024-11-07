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北市營業用共用臨停區 4種車可停

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
「營業用共用臨停區」提供貨車、長照、復康巴士及計程車使用。圖／台北市交通局提供 邱書昱
「營業用共用臨停區」提供貨車、長照、復康巴士及計程車使用。圖／台北市交通局提供 邱書昱

台北市交通局4月推動「營業用共用臨停區」，提供貨車、計程車、復康巴士長照車輛使用，至今已達106格位，交通局表示，未來將持續推動，明年目標增加130至150格，期盼每個行政區都有10格車位，同時也會落實執法，若非上述4項車種臨停，將開罰600元到1200元並拖吊。

停管處企劃科長梁力元表示，4月首創「共用臨停區」從起初規畫的18處、38格，到近期完成106格，確實有效減少並排臨停，里民也覺得道路變順暢，減少違停超過50%。

市府進行滾動調整措施，把地面繪製的「共用臨停區」增加「營業用」，並設計圖例式標誌牌，公告各營業車種停放時間，包含貨車20分鐘、復康巴士、長照車及計程車為10分鐘為限；車格部分也從原先的6公尺增加到8公尺，方便復康巴士等行動不便民眾上下車。

以南港區鴻福里舉例，原先該地超商前方繪製紅黃線，但多數民眾臨停取貨、買東西，導致卸貨車輛只能停在轉角處，阻礙交通，居民出巷口也會遭貨車遮擋視線。里長劉明康說，經過試辦調整，道路安全提升，恢復車道順暢。

為避免其他駕駛占用車格，梁力元說，即起進行執法，違者依法開罰600到1200元並拖吊，未來會陸續布建科技智慧車柱，預計達到每區平均有10格的目標。

巴士 計程車 車道 違停 長照

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