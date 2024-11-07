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1小時有10輛…單車頻闖入 北市公園淪行人地獄？
台北市公園管理自治條例規定公園、廣場及綠地內禁騎自行車，但台北市議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，但公園處僅開罰2件；她發現中山區榮星花園，1小時就有10輛自行車闖入，園內地圖甚至把YouBike畫在公園裡，誤導民眾。公園處表示，自行車沒車牌，不易取締，會加強巡邏勸導取締。
柳采葳指出，民眾向她陳情，榮星花園內一天至少40至50輛自行車違規騎入，散步差點被撞，卻未見公園駐警取締；她去觀察1小時就有10輛自行車闖入，有電動車騎在小朋友玩樂的設施上，還有多輛YouBike高速穿梭園內，簡直成行人地獄。
柳采葳表示，榮星花園「自行車禁入」告示不清，有的告示牌掛在樹上， 更有10幾個告示牌被颱風吹走，散落毀損；園內地圖甚至把YouBike示意圖畫在公園內，誤導民眾；公園處製作「榮星花園公園整建簡報」也放置園內停放自行車的圖片，公園內能否騎自行車？連市府都說不清楚。
台北市公園管理自治條例第11條規定，公園內不得在未指定場所從事腳踏自行車、溜冰、直排輪、滑板車、高爾夫球或其他有安全疑慮活動，違者可處2千以上、1萬元以下罰鍰。柳采葳說，近5年民眾檢舉公園騎自行車共261件，公園處開235張勸導單，卻只開罰2件，分別是青年公園及碧湖公園。
柳采葳說，條例明定公園禁騎自行車，但北市花博公園、南港公園、市民廣場等34處公園、綠地或廣場卻有自行車道，禁騎自行車的公園卻有自行車道，很矛盾。
北市公園處表示，為達成綠運具最後一哩路，交通局、水利處在公園畫設自行車道範圍，是允許騎乘自行車的，其餘未指定自行車道的範圍，會依自治條例開罰。
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