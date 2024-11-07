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新北河濱公園 車阻改善慢挨批

聯合報／ 記者李成蔭李定宇／新北報導
新北河濱共有130多處車阻，特殊輔具使用者反映通行不便，一般輪椅族或娃娃車在部分河濱公園也不得其門而入。記者李成蔭／攝影
新北河濱共有130多處車阻，特殊輔具使用者反映通行不便，一般輪椅族或娃娃車在部分河濱公園也不得其門而入。記者李成蔭／攝影

新北高灘地河濱公園為避免汽機車進入，在入口設車阻，造成輪椅族、娃娃推車通行不便，民代批，類似情況存在已久，新北市府承諾改善，從年初到現在改善不多，一度遭監察院申請調查。高灘處回應，將依預算逐年推科技執法及無障礙電梯。市長侯友宜指示高灘處盤點情況，做到更友善便民。

民眾說，為維護秩序，設車阻是必要的，避免沒公德心的汽機車闖入。家長族群說，娃娃車型態不同，部分娃娃車確實無法進入，造成民怨。身障人士表示，若剛好在陡坡，手輪椅難進入，行動輔具樣態多，使用者身高不一，車阻會限制部分步行者通行自由，不應為防亂象而犧牲身障者權益，變成要有「一定操作技術」才能安全通過。

市議員陳乃瑜指出，近期接獲不少民眾陳情，娃娃車、特殊輔具要通過車阻時，動線很卡，經她與團隊調查，二重疏洪道、八里左岸、永和綠寶石河濱公園都有類似情況。

新北水利局長宋德仁解釋，部分特殊輔具較會有類似情況，一般輪椅、娃娃推車通行沒問題，遇特殊情況有24小時專線提供服務，會陸續推動科技執法。

高灘處回應，園區主要出入口經統計有130餘處車阻，設置前有邀身障團體實測，一般身障輪椅皆可通行。監委在今年9月20日至新北河濱公園現勘，了解相關措施需求，今年度已取消9處車阻改為科技執法取締違規，預計年底前再增5處執法點，並取消4座車阻。

另，行人交通安全設施條例10月上路，地方政府需劃定公告行人優先區、友善區、徒步區及交通寧靜區等，議員顏蔚慈質疑不見市府有規畫，無視行人交通噩夢。

交通局說，對設置行人友善區、優先區，將選擇合適地點做規畫並與地方溝通，先打造示範區，再視成效推廣至全市。

侯友宜 娃娃 溝通 科技執法 身障者 輪椅 陳乃瑜

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