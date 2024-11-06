左手換右手？北市警監視器備援 驚見台智光母公司也來標

北市警用監視器傳輸費爭議，台北市長蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局啟動備援系統招標，今天下午開標，沒想到台智光的母公司台通光電也參與投標，一共有四家投標，包括中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司、中嘉數位股份有限公司、台通光電股份有限公司。

民進黨議員林世宗批評，這根本是左手換右手，市府不能掩護這種投機取巧廠商；國民黨議員曾獻瑩也質疑，如果台通光電投標的價格條件比台智光還好，等同是打臉自己，不就是過去都把北市府當「盤子」，社會觀感相當不好。市府也會嚴格審查。

警察局今年4月與台智光終止警用監視器子約，工務局發包中心啟動備援系統招標，預算5億4528萬餘元，投標廠商包括中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司、中嘉數位股份有限公司、台通光電股份有限公司，後續將由警察局召開評選委員會。

曾獻瑩表示，北市府絕對要把關，儘管這次投標不是開標絕對就會執行，最大效益是在於根據與台智光母約中有一條「台智光要提供市面上最優的條件」，備援廠商能作為對台智光的要求，必須要更優。而且不是開標後，備援就能啟用。這個備援系統的意義，是若台智光違法事證確定，備援系統馬上就可以上線；但如果法院遲遲還沒有判決，也可以讓北市府有空間與台智光談判。

林世宗也痛批，台通光電也來投標備援系統沒有正當性，這樣根本是左手換右手、不可以的，林世宗也預告本周五他會在財建部門爆料，市府絕對不能掩護這種投機取巧的廠商。

曾獻瑩表示，如果台通光電的價格條件比台智光好，等同是打臉自己，這樣的價格就可以做，過去不就都是把北市府當「盤子」，市府要嚴格審查。