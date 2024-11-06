新店十四張（B單元）區段徵收案完成公告 開放閱覽
新北市地政局表示，新店十四張（B單元）區段徵收今天公告，至12月6日止，徵收公告、地籍圖及補償清冊將陳列於地政局、新店區公所及新店地政事務所，民眾可自行前往閱覽。
地政局說，新店十四張（B單元）區段徵收案，已於今年10月30日經內政部准予區段徵收，地政局全面啟動相關行政作業。
地政局說，作業包括公告及閱覽、申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建物自動搬遷獎勵金等4項重要期程，提醒相關權利人務必留意，並配合時程辦理。
地政局說，土地所有權人如欲選擇改領抵價地，應於公告期間內檢具申請書及相關證明文件，以掛號郵寄或現場洽辦申請。市府也以雙掛號方式，寄發徵收公告通知給相關權利人，請密切關注公告事宜，以維自身權益。
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