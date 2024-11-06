議員憂汐東線動工恐塞爆 侯友宜：已擬交維計畫

國民黨新北市議員白珮茹今天質疑捷運汐東線明年動工及北市南港LaLaport 明年春季開幕，恐讓汐止交通陷黑暗期。市長侯友宜表示，已擬定交維計畫策略，替代道路分流也在規劃中。

新北市議會進行市政總質詢，侯友宜答覆白珮茹質詢捷運汐東線進度時表示，汐東線主體是採高架工程，各落墩的路段都是公有土地，因此，可以直接架設圍籬施工；私有土地將於114年的下半年開始協議價購。

至於和汐東線相關的捷運汐止民生線和基隆捷運，侯友宜表示，汐止民生線將於11月底完成修正報告，新北市將依程序報給中央審議；至於基隆捷運，將於11月完成基本設計，12月會送行政院公共工程委員會審議。

白珮茹表示，市府積極推動汐東線，預定明年會動工，同時，台北市南港區的大型商場LaLaport也將在明年春天開幕，她擔心將造成汐止地區壅塞的交通黑暗期。

她表示，台北市政府已經針對LaLaport商場的開幕，成立跨局室的交通因應會議，希望新北要提前擬定交維計畫，及早應對，

侯友宜表示，汐東線施工前會辦理地方說明會，交通局已擬定交維計畫的策略，除了先期工程及拓寬道路外，也會進行交通號誌調整，有關於公共運輸，除了加開班次跟直達車外，也會強化現有的先導公車。同時，替代道路的分流也在規劃中。