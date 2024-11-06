颱風康芮侵襲新北期間停電18萬戶 已全數復電

上週四康芮颱風，席捲全台，超大強風帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過4天後，在淡水文化里，真理街上的文化公園，更是有2棵大榕樹倒下，而里長表示，在上星期颱風來當天就通報，但由於整個淡水區的樹倒案件量太龐大，里長也擔心鄰近文化國小學童的通學安全，因此今天也特別與公所派出的大型機具到現場，關心清除狀況。

2024-11-06 18:59