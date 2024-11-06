侯友宜：財劃法修法是共識及地方需求 該決定了

財政收支劃分法修法引發藍綠爭議，新北市長侯友宜今天表示，這是大家共識，也是地方的需求，立法院經審查、公聽會及考察，「該決定就要決定」，希望能繼續往前走。

新北市議會進行市政總質詢，國民黨議員戴湘儀質詢表示，立法院財政委員會審查財劃法修正草案時，藍綠引爆衝突，她認為新北的立委應為選區發聲。

侯友宜表示，財劃法修法是大家的共識，每個縣市都說要修法，這樣的聲音就是地方的需求，中央應聽進去，做好資源合理的分配，也是各黨各派的想法。

侯友宜表示，立法院已經開會審查6次、公聽會也開了2次，再加上也辦過考察了，該決定就要決定。財委會已經通過了，就應該繼續往前走。

侯友宜表示，財劃法對新北不公平。新北市的統籌分配稅款跟補助款，是6都中人均最低的，這對新北是不公平的，應該還給新北一個公道。