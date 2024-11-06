瑞芳倒塌百年老樹移除不易 新北消防特搜隊來支援

瑞芳區弓橋里一棵百年榕樹，在這次康芮颱風應聲倒塌，因初步無法處理，經與市府單位協調由新北市消防局特搜大隊大埔消防分隊於今(6)日來到現場協助救災，進行繩索滑輪組作業固定樹木，以利廠商進行清除作業。

此次康芮颱風造成瑞芳區多處樹木傾倒、纜線垂落及散落廢棄物等災情，其中弓橋里九芎橋路160號一棵大樹斷根倒落於民宅屋頂上方，因吊車無法靠近，故無法進行鋸樹切除作業，而樹木下方為民宅，搶災單位評估貿然切除將造成第二次災害，有其危險性。

弓橋里里長朱靜琪說，其實里內被吹倒的樹木不計其數，但其中有三棵都是百年老樹，在九芎橋路的這棵因緊鄰民宅，大型搶災機具也無法靠近，因此也感謝區公所與新北市特搜大隊通力合作，將樹木安全移除。

瑞芳區公所主秘李觀宏表示，康芮颱風造成瑞芳地區多處災情，陸續進行災後復原工作，除了優先處理有安全性疑慮的案件，其中有部分不易處理的案件，區公所也向市府單位請求支援協助，通力合作將狀況排除，感謝市府團隊動員人力協助瑞芳區災後復原工作，讓民眾早日恢復正常生活。