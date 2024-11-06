快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

瑞芳倒塌百年老樹移除不易 新北消防特搜隊來支援

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
弓橋里百年榕樹受康芮颱風影響倒塌，區公所與新北市特搜大隊通力合作，將樹木安全移除。 圖／觀天下有線電視提供
弓橋里百年榕樹受康芮颱風影響倒塌，區公所與新北市特搜大隊通力合作，將樹木安全移除。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區弓橋里一棵百年榕樹，在這次康芮颱風應聲倒塌，因初步無法處理，經與市府單位協調由新北市消防局特搜大隊大埔消防分隊於今(6)日來到現場協助救災，進行繩索滑輪組作業固定樹木，以利廠商進行清除作業。

此次康芮颱風造成瑞芳區多處樹木傾倒、纜線垂落及散落廢棄物等災情，其中弓橋里九芎橋路160號一棵大樹斷根倒落於民宅屋頂上方，因吊車無法靠近，故無法進行鋸樹切除作業，而樹木下方為民宅，搶災單位評估貿然切除將造成第二次災害，有其危險性。

弓橋里里長朱靜琪說，其實里內被吹倒的樹木不計其數，但其中有三棵都是百年老樹，在九芎橋路的這棵因緊鄰民宅，大型搶災機具也無法靠近，因此也感謝區公所與新北市特搜大隊通力合作，將樹木安全移除。

瑞芳區公所主秘李觀宏表示，康芮颱風造成瑞芳地區多處災情，陸續進行災後復原工作，除了優先處理有安全性疑慮的案件，其中有部分不易處理的案件，區公所也向市府單位請求支援協助，通力合作將狀況排除，感謝市府團隊動員人力協助瑞芳區災後復原工作，讓民眾早日恢復正常生活。

康芮颱風 瑞芳

延伸閱讀

議員質疑雲端廚房有黑數 新北納管106家：不上食登可罰

破除光棍魔咒 新北結婚生效日指定1111送好禮

印度薑黃粉驗出蘇丹紅 新北營養午餐今起禁用薑黃粉

台澳消防公益月曆登場 女消防員周佩儒成嬌點

相關新聞

新北汐止厚德里共餐一吃11年 大汐止獅子會捐加菜金

汐止區厚德里的老人共餐，從民國103年開辦以來，到今年已經邁入第11年，里內長輩也已經習慣這每星期都有一次的午餐約會，今(6)日大汐止獅子會會長帶領著獅兄和獅姊們一起來共襄盛舉，不但捐加菜金一萬元，還現場協助替長輩們打飯菜，讓長輩們很窩心。

汐止茄苳溪床多垃圾土石堆積 新北議員會勘要進行清除

汐止區茄苳溪經過幾次強降雨和康芮颱風帶來的大雨影響，讓茄苳溪靠近忠孝東路的橋茄橋和啟德橋下，肉眼可見有許多垃圾堆積，還有泥沙淤積的狀況，因此今(6)日市議員張錦豪就邀集里長和水利局、農業局等相關單位現場會勘，將先進行局部性的清除，避免茄苳溪因為堵塞導致大雨產生漫流情形。

新北淡水文化里多棵大榕樹傾倒 今清除護學童通學安全

上週四康芮颱風，席捲全台，超大強風帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過4天後，在淡水文化里，真理街上的文化公園，更是有2棵大榕樹倒下，而里長表示，在上星期颱風來當天就通報，但由於整個淡水區的樹倒案件量太龐大，里長也擔心鄰近文化國小學童的通學安全，因此今天也特別與公所派出的大型機具到現場，關心清除狀況。

獅子會助新北三芝受災戶重建家園 頒發急難救助金

山陀兒及康芮兩颱風過境，讓北海岸許多家戶受災，國際獅子會300B1區各分會為關心北海岸受災戶，希望能夠給予即時的援助，幫助受災民眾重建家園，帶來每戶一萬元的急難救助金，並由總監親自頒發，祝福受災戶們順利度過這個難關，早日恢復以往的生活。

議員憂汐東線動工恐塞爆 侯友宜：已擬交維計畫

國民黨新北市議員白珮茹今天質疑捷運汐東線明年動工及北市南港LaLaport 明年春季開幕，恐讓汐止交通陷黑暗期。市長侯友...

瑞芳倒塌百年老樹移除不易 新北消防特搜隊來支援

瑞芳區弓橋里一棵百年榕樹，在這次康芮颱風應聲倒塌，因初步無法處理，經與市府單位協調由新北市消防局特搜大隊大埔消防分隊於今(6)日來到現場協助救災，進行繩索滑輪組作業固定樹木，以利廠商進行清除作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。