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國土功能分區圖何時交？中市府：「圖要交正確」12月交

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員陳成添關心國土法議題。圖／陳成添提供
台中市議員陳成添關心國土法議題。圖／陳成添提供

台中市議員關心，國土計畫法預計明年上路，中央卻只想「趕火車」，強硬要求盡速繳交國土功能分區圖。地政局長吳存金說，尚有八縣市未繳，台中市政府今極力表達預計12月繳交，盼中央傾聽民意，「圖要交正確才重要」。

今天包括市議員林碧秀、陳成添關心國土法議題。陳成添說，中央卻只想「趕火車」強硬要求台中市政府盡速繳交功能分區圖，對於配套措施卻敷衍了事，土地畫分疑慮留到之後5年1次的通盤檢討再處理，讓地方政府無所適從、人民怨聲載道。

吳存金說，國土署今天下午召開國土功能分區規畫議題研商會議，目前全國還有八縣市未繳交國土功能分區圖，國土署盼都能在今年11月繳交，台中市因作業流程，在會議上極力表達台中市預計在12月繳交，函報內政部審議。

吳存金指出，盼中央傾聽民意，「圖要交正確才重要」，而不是依時限交出有爭議的圖，因為台中地方都很關心，因此市府會審慎來給準確的圖，人民意見都會反映。

吳存金說明，為何要到12月繳交？因為議員關切中央給的圖是正確的嗎？為確保送出去的圖是正確的，台中市有159萬筆非都市計畫土地，市府再檢視一次，避免由都發局一一確認後，再根據都發局開會決議製圖，經台中市國土審議委員會審議後，函報內政部審議。

至於農民對於國土法畫入農一、農二的疑慮？吳存金說，台中市全盤檢討，農一限制比較大，將原本農一的私有土地調整到農二，農二的公有土地調為農二，不要讓地主權益受損。

台中市 國土署 議員

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