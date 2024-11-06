獅子會助新北三芝受災戶重建家園 頒發急難救助金

山陀兒及康芮兩颱風過境，讓北海岸許多家戶受災，國際獅子會300B1區各分會為關心北海岸受災戶，希望能夠給予即時的援助，幫助受災民眾重建家園，帶來每戶一萬元的急難救助金，並由總監親自頒發，祝福受災戶們順利度過這個難關，早日恢復以往的生活。

國際獅子會300B1區總監林美娟表示，災後的慰問工作首站來到三芝區，原本想著要帶來物資送給受災家戶，不過考量到災後重建之後漫長，帶來的食品物資恐怕會放到過期，因此就將物資一批換成超商禮卷，受災家戶需要什麼自己買，也可嚐到最新鮮的食物。

三芝區長賴小萍指出，這次三芝區以八賢里及圓山里受災最嚴重，而國際獅子會300B1區到三芝的關懷總計有23戶受災家戶受惠，相當感謝國際獅子會300B1區的協助，讓受災家戶感受到滿滿的溫暖關懷，獲得力量著手重建家園。