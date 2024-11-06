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新北淡水文化里多棵大榕樹傾倒 今清除護學童通學安全

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
文化里的文化公園有2棵大榕樹倒下，大型吊車以及人力投入災後樹木的修剪工作，讓民眾行走在公園能夠有安全的空間。 圖／紅樹林有線電視提供
文化里的文化公園有2棵大榕樹倒下，大型吊車以及人力投入災後樹木的修剪工作，讓民眾行走在公園能夠有安全的空間。 圖／紅樹林有線電視提供

上週四康芮颱風，席捲全台，超大強風帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過4天後，在淡水文化里，真理街上的文化公園，更是有2棵大榕樹倒下，而里長表示，在上星期颱風來當天就通報，但由於整個淡水區的樹倒案件量太龐大，里長也擔心鄰近文化國小學童的通學安全，因此今天也特別與公所派出的大型機具到現場，關心清除狀況。

文化里長彭梅香表示，文化里學校周邊，有四棵超過六十年的大榕樹，颱風當天被大風吹倒，而有些則是只有些許的傾斜，但加上這幾天淡水又下雨，所又這些樹木的樹根也抓不住地面而倒下，尤其在文化國小前方公園，就有2棵的大榕樹，在這三天的處理後，也讓家長接送比較安全。

看到現場區公所的廠商機具也都出動，有大型吊車以及人力投入災後樹木的修剪工作，由於榕樹屬於棧根樹種，因此也容易被強風吹倒，這次處理的樹木體積也較龐大，所以從昨天開始進場，預計在三天內會將這樹木修復完畢，也讓民眾行走在公園能夠有安全的空間。

康芮颱風 淡水

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